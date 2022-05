Evoluzione del personaggio Max di Sadie Sink in Stranger Things

Nessuno al mondo avrebbe potuto immaginare che uno spettacolo piacesse Cose più strane riceverebbe tale acclamazione e popolarità. Tuttavia, dopo tre stagioni di immenso successo, il minimo che tutti possiamo fare è applaudire i personaggi, gli attori e gli sceneggiatori. Uno dei maggiori punti di forza del successo Netflix Original è che anche dopo tre stagioni è ancora fresco. Non senti che la storia si sta allungando. E lo spettacolo ha ricevuto la sua spinta nella seconda stagione con l’introduzione di Max, interpretato da Sadi Lavello.

Dopo la fortunata introduzione di Sadie allo show, la serie ha preso il suo ritmo e le cose hanno iniziato a diventare più interessanti. Ma il suo ruolo è cambiato nel corso degli anni. E con il nuovo trailer della quarta stagione, sembra che in questa stagione potrebbe avere il ruolo più importante di sempre. Vediamo l’evoluzione di Max Mayfield negli anni. E cerca di prevedere che tipo di ruolo avrà nell’attesissima quarta stagione dello show.

Evoluzione di Max Mayfield interpretato da Sadie Sink

Il primo episodio della seconda stagione, noto come MADMAX, ha visto l’introduzione del Max. È diventata rapidamente l’argomento di conversazione del gruppo dopo aver battuto il punteggio di Dustin 100.000 in Scavo Scavato.

Max è stato davvero un personaggio interessante nella seconda stagione. Era un’amante dello skateboard e di Dungeons & Dragons, motivo principale per cui è stata accettata nel gruppo. Ma quello è stato l’unico ruolo che ha interpretato nella sua prima stagione nello show. Era lì solo per creare una spaccatura nel gruppo. E non abbiamo saputo molto di lei nella seconda stagione.

Ma tutto questo è cambiato nella terza stagione. È stato nella terza stagione che il personaggio di Max ha acquisito una certa profondità. La sua amicizia con El è diventata un punto importante in entrambi gli archi narrativi del personaggio. E più luce è stata gettata sulla sua relazione con suo fratello Billy Hargrove. E infine, la morte di Billy e le sue scuse a Max con il suo ultimo respiro hanno dato a Max l’ultima quantità di crescita del personaggio di cui aveva bisogno.

La stagione 4 sarà diversa per Max?

Dal primo giorno in cui è stato rilasciato il materiale promozionale della quarta stagione, ci viene detto una cosa e una sola: La stagione 4 sarà diversa. Anche Sadie Sink, in più interviste, ha ribadito lo stesso. E sembra probabile, ora che tutte le basi per Max sono state gettate perfettamente nella stagione precedente e questo è il momento di capitalizzarlo.

Stanno accadendo molte cose per il personaggio di Sadie nella quarta stagione. Per cominciare, deve fare i conti con la morte di suo fratello ed è sulla sua tomba che le accadono cose strane. Se ciò non bastasse, la sua unica migliore amica in Hawkins, Eleven se ne andrà finalmente. L’assenza di El lascerà un enorme vuoto nella vita di Max. Ma le permetterà anche di essere sotto i riflettori per la prima volta.

Queste sono solo teorie e dovremo aspettare fino a quando 27 maggio per confermare qualcuno di loro. Ma sarà interessante vedere dove andrà il suo arco narrativo nella nuova stagione.

Pensi che a Max dovrebbe essere assegnato un ruolo più importante? Cose più strane? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti.

