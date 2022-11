Eva Mendes e Ryan Gosling sono fuggiti? L’attrice sembra aver svelato il segreto

Eva Mendes e Ryan Gosling si sono sposati? La coppia è senza dubbio una delle più attraenti del settore. La coppia di innamorati si è incontrata sul set di Il posto oltre il pinoÈ tornato nel 2011. Da allora sono stati inseparabili e hanno avuto due adorabili figlie Amada ed Esmeralda da allora.

Nonostante siamo stati insieme così a lungo, il duo è riuscito in gran parte a mantenere privata la loro relazione. Con solo occasionali accenni alla loro relazione durante le interviste. Sebbene siano riusciti a schivare a lungo le domande sulle relazioni, l’attrice di Hitch potrebbe essere appena uscita dall’essere attaccata all’attore di Notebook nella vita reale. Ecco tutta la storia di come è successo.

Quindi Ryan Gosling ed Eva Mendes sono sposati ora?

Eva Mendes potrebbe aver finalmente cambiato idea sul matrimonio. L’attrice ha recentemente fatto un’apparizione su Il programma Today di Channel Nine. Mentre il loro marito Gosling era impegnato a sparare Il ragazzo caduto, l’attrice è apparsa per l’intervista con i padroni di casa Karl Stefanovic e Allison Langdon per parlare del suo lavoro di beneficenza in Australia. Mentre parlava del suo tempo trascorso in campagna con Gosling, si riferiva al suo partner chiamandolo lei marito.

“Tutti sono così accoglienti qui e mio marito Ryan è qui e ci stiamo divertendo molto“, lei disse. Anche se potrebbe aver accidentalmente perso la parola, i fan non l’hanno perso. Quell’unica parola ha mandato in delirio i social media, poiché tutti sono rimasti piacevolmente sorpresi.

Mentre c’erano sempre voci su come i due potessero essersi sposati segretamente, finora non c’erano indizi o prove. Nessuno degli attori ha finora confermato il proprio stato civile o commentato lo slittamento accidentale. L’attore 42enne è impegnato con i suoi film compreso il tanto discusso Barbie film.

Mentre Mendes ha anche lasciato cadere un altro suggerimento su Instagram con il suo tatuaggio De Gosling, che significa Di Gosling. Mentre la coppia tiene i fan all’erta, c’è la speranza che i due rilascino dettagli se sono davvero sposati.

Sono fuggiti o l’intera festa di matrimonio è riuscita a mantenerlo segreto? Cosa ne pensi, commenta i tuoi pensieri.

