Eugene muore mercoledì? Destino del personaggio esplorato

La nuova serie originale di Netflix mercoledì è arrivata e ha portato con sé una manciata di domande. Succedono molte cose nella serie, con mostri assassini, bizzarri compagni di stanza lupi mannari e apicoltori psichici così naturalmente, non sorprende che i fan siano curiosi di saperne di più, soprattutto Eugene muore mercoledì?

Durante la serie, Wednesday viene iscritta a una nuova scuola spettrale dai suoi genitori Morticia e Gomez Addams. Con grande sgomento della figlia, i genitori costringono Wednesday a partecipare, sperando di aiutarla a trovare qualcosa di più significativo dalla sua educazione. È qui che il personaggio titolare incontra una serie di bizzarri emarginati.

**ATTENZIONE: spoiler in arrivo**

Ti presentiamo Euguene, una studentessa di apicoltura con abilità psichiche

L’episodio 2, intitolato “Woe is the Loneliest Number”, introduce Wednesday ed Eugene mentre il lunatico protagonista si unisce al suo gruppo di apicoltori. Formando un’alleanza un po’ casuale, dall’episodio 4, Wednesday è sulle tracce di un misterioso mostro che attacca gli allievi di Nevermore e abbandona Eugene, lasciandolo a esplorare una grotta da solo. Dopo questo, Eugene è soggetto a un destino crudele poiché viene attaccato e lasciato in coma.

Vlad Cioplea/Netflix © 2022

Eugene muore mercoledì?

No, Eugene non muore.

Tuttavia, il personaggio è soggetto a un destino drammatico. Nell’episodio 5, intitolato You Reap What You Woe, il piccolo Eugene è in uno stato comatoso, poiché mercoledì era troppo tardi per salvarlo dall’attacco del mostro. Nell’episodio 8, Eugene e Wednesday si ritrovano mentre si sveglia dal coma.

Una volta svegliato, Eugene fornisce a mercoledì informazioni vitali. Grazie all’aiuto dei suoi coetanei, Wednesday riesce a risolvere i misteri che affliggono la scuola e a fermare il mostro.

Eugene è interpretato da Moose Mostafa, un giovane attore britannico noto per il suo precedente ruolo in The Last Bus di Netflix.

Vlad Cioplea/Netflix © 2022

