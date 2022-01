“Euforia” è disponibile su Netflix? Dove guardare Euphoria Stagione 2?

L’attesissimo spettacolo di Zendaya, Euforia, è diventato popolare tra il pubblico fresco. Aveva iniziato la sua carriera con Euforia. L’attrice ha regalato al settore successi consecutivi come Spider-Man: ritorno a casa, Malcom & Marie, o Duna.

Protagonista anche lo spettacolo Euphoria Maude Apatow, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Barbie Ferreira, e Nika Re, tra gli altri. Questo spettacolo pluripremiato è stato presentato in anteprima 16 giugno 2019. Lo spettacolo ritrae la dura e audace realtà dell’adolescenza e della società. Dopo una stagione di successo, lo spettacolo è tornato con la seconda stagione.

Gli spettatori stanno ora aspettando la seconda stagione di Euphoria. Scopriamo insieme quando e dove possiamo trovare la stagione del sequel.

Cos’è l’euforia?

Euphoria è uno spettacolo drammatico per adolescenti di Sam Levinson, incentrato su Rue, una giovane tossicodipendente in via di guarigione in un percorso incerto ma determinato verso la guarigione. Ma i suoi compagni di scuola, che sono anche molto esposti al sesso e alla droga, fungono da catalizzatori nel suo viaggio di recupero. Euphoria è ispirato all’omonima miniserie televisiva israeliana.

Lo spettacolo ha ricevuto molti revisori critici positivi da parte della critica. Rotten Tomatoes afferma, “la sua brutale onestà con un occhio empatico – e visivamente stupendo – per creare una serie unica, stimolante e illuminante, tenuta insieme da una performance potentemente sottovalutata di Zendaya”.

Il gruppo di adolescenti cerca di percorrere il percorso verso l’età adulta, le relazioni personali, l’esplorazione di se stessi e, infine, l’autorealizzazione.

Data di uscita della seconda stagione di Euphoria

Durante una conversazione con Teen Vogue, Zendaya illumina alcuni spunti sulla seconda stagione. Lei sostiene, “Sarà difficile e a volte sarà devastante, ma penso che Rue meriti davvero tutta quella cura quando si tratta del suo personaggio perché penso che rappresenti molto per così tante persone.“

Ha anche aggiunto, “Spero di rendere quelle persone orgogliose con le nostre rappresentazioni di Rue [and] dove vanno tutti i personaggi. Penso che questa stagione non sarà facile, però. Non sarà un orologio divertente, non credo. Qualche volta.”

Lo spettacolo è stato presentato in anteprima mondiale 9 gennaio 2022 alle 21:00 Orientale.

Euphoria è in streaming su Netflix?

Sfortunatamente, Euphoria Stagione 2 o qualsiasi altra stagione non è disponibile su Netflix. Lo spettacolo è disponibile solo su HBO Max da domenica 9 gennaio. Puoi guardare gli episodi della seconda stagione ogni domenica, quindi possiamo aspettarci che l’episodio finale uscirà il 27 febbraio 2022.

Tuttavia, puoi anche guardare lo spettacolo Sky Atlantic e NOW il lunedì alle 2 del mattino.

