Ethan Hawke rivela come Stranger Things lo ha salvato dall’incontrarsi come un “papà pazzo e nepotista”

Maya Hawke è stato semplicemente fantastico come Robin Buckley. Non c’è attrice che avrebbe potuto interpretare il ruolo di Robin così bene come ha fatto lei. Tuttavia, anche se Cosa stranas è il lavoro più notevole di Maya fino ad oggi, è anche apparsa in numerosi progetti. In effetti, Maya ha fatto la sua comparsa L’uccello del buon Dio nel 2020, oltre a suo padre, Ethan.

Durante la promozione dello spettacolo sul leggendario abolizionista Giovanni Marrone, Ethan, che ha interpretato Brown, è stato accreditato Cose più strane per aver aiutato Maya a essere scritturata nello show.

Vediamo cosa ha da dire Ethan Hawke.

Stranger Things ha aiutato Maya Hawke a ottenere altri ruoli

Cose più strane ha certamente aiutato i suoi attori a fare grandi carriere per se stessi. Ogni attore dello spettacolo ha continuato a recitare in più progetti ad alto budget.

Ma a quanto pare, ha aiutato Ethan Hawke più di chiunque altro poiché ha avuto la possibilità di lavorare con sua figlia grazie a Netflix Original.

Mentre appare su A tarda notte con Seth Meyers nel 2020, Ethan ha condiviso come desiderasse disperatamente che Maya interpretasse la figlia di John Brown, Annie Brown.

Ma Ethan ha detto che non sapeva come portare avanti la conversazione con i suoi produttori. Fortunatamente, il Attore 51enne non dovevi.

Ethan l’ha detto dopo aver visto Cose più stranegli stessi produttori hanno chiamato Ethan per chiedere se Maya fosse interessata a interpretare Annie e lo hanno fermato perché era un “papà pazzo e nepotista”.

Ethan ha commentato, “La cosa divertente era che volevo davvero Maya, ed erano felici di averla. Ed ero felice di averla, ed era felice di essere lì”.

L’attore Marvel ha poi affermato quanto si sia sentito fortunato a lavorare con sua figlia e ha anche menzionato quanto sia artistica Maya.

Ha anche condiviso come lui e Maya disegnavano quando era giovane e quanto Ethan fosse impressionato dal suo lavoro. Il duo padre-figlia si vedrà insieme anche nell’inedito Ispirato ai Beatles commedia, Revolver.

Ragazzi, volete vedere Ethan apparire accanto a Maya in Cose sconosciute ultima stagione? Facci sapere cosa ne pensi di questo casting da sogno nei commenti.

