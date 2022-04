Età, altezza, Instagram e altro di Alfonso Herrera di Ozark

Insieme a Ozark stagione 4 parte 2 a pochi giorni dalla sua uscita su Netflix, siamo curiosi dell’ultima aggiunta al cast della stagione 4, Alfonso Herrera. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attore che interpreta Javi Elizondro, un membro della famiglia Navarro che interpreta alcuni dei principali antagonisti della serie.

Alfonso Herrera età

Alfonso Herrera Rodríguez o Javi Elizondro, come è conosciuto nel film drammatico di Netflix, è nato in Messico il 28 agosto 1983, all’età di 38 anni. Dato che è nato verso la fine di agosto, significherebbe che il suo segno zodiacale è una Vergine.

Altezza di Alfonso Herrera

Secondo IMDb, l’attore messicano è alto 5 piedi e 8 pollici e mezzo, il che è confermato anche da Celeb Heights.

Alfonso Herrera ha Instagram?

Sì! Puoi trovare il Ozark attore con il nome Instagram “@ponchohd”. La maggior parte della sua griglia su Instagram tende a promuovere i suoi ultimi progetti, ma a volte l’attore messicano di 38 anni pubblica uno o due selfie, per la gioia dei suoi 3,2 milioni di follower.

Alfonso Herrera è sposato o sta uscendo insieme?

Nel dicembre 2021, Alfonso Herrera ha annunciato su Twitter che stava divorziando dalla moglie e dalla madre dei suoi due figli, Diana Vázquez, con cui si è sposato nel 2016.

Scrivendo in spagnolo sui suoi social media, la traduzione recita: “Diana Vázquez ed io abbiamo deciso da tempo di continuare le nostre vite lungo strade diverse. Questa situazione si verifica di comune accordo e in termini amichevoli. Continuiamo ad essere grandi amici e alleati per la bellissima famiglia che abbiamo formato”.

Secondo Who’s Dated Who, l’attore è attualmente single, ma in precedenza è stato anche legato a Perla Galvez (2012 – 2015), Damayanti Quintanar (2009 – 2010), Claudia Álvarez (2007) e Dulce María (2002 – 2005).

Ruoli di Alfonso Herrera

Mentre Alfonso Herrera potrebbe essere attualmente noto per aver recitato in Ozark stagione 4 come Javi Elizondro, l’attore messicano ha una lunga lista di film e programmi TV a suo nome. Alcuni potrebbero riconoscere l’attore come Javier Jimenez del Regina del sud serie o come Hernando Fuentes da Senso8.

La maggior parte dei progetti in cui ha recitato sembrano essere ruoli e spettacoli di lingua spagnola. Per vedere un elenco completo della sua filmografia, clicca qui!

Quali sono le prospettive per Alfonso Herrera?

Se sei curioso di sapere dove e quando potresti vedere l’attore dopo, allora sei nel posto giusto. Secondo IMDb, l’attore ha già tre progetti in programma dopo la sua apparizione Ozark stagione 4.

Secondo il sito del film, l’attore dovrebbe apparire Me case con un idiota, che è attualmente in post-produzione, Luna Ribelle, che sta filmando in questo momento, e Mezzogiorno morto, che è stato annunciato nel 2020.