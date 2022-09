‘Estrazione 2’: in arrivo su Netflix nel 2023 e Look dietro le quinte

Uno dei più grandi film di Netflix fino ad oggi, Estrazionesta tornando con un seguito! Chris Hemsworth tornerà per riprendere il ruolo di Tyler Rake. Venendo su Netflix nel 2023, diamo una prima occhiata alle incredibili acrobazie di Estrazione 2 grazie al filmato esclusivo dell’evento TUDUM di Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo finora Estrazione 2 su Netflix.

Essendo uno dei film originali di maggior successo di Netflix di sempre, non dovrebbe sorprendere che un sequel sia in lavorazione. Con oltre 99 milioni di famiglie che si sintonizzano per lo streaming del film, ha persino eclissato artisti del calibro di Scatola per uccelli, Mistero dell’omicidioe 6 Sottoterra.

Sam Hargrave è tornato a dirigere il sequel, insieme ai fratelli Russo che sono i produttori esecutivi del film. Tuttavia, solo Joe Russo è accreditato di aver scritto la storia.

Qual è lo stato di produzione di Estrazione 2?

Stato di produzione ufficiale: Post-produzione (Ultimo aggiornamento: 21/03/2022)

Estrazione 2 Inizialmente le riprese dovevano iniziare a Sydney, in Australia, ma a causa delle restrizioni legate al Covid la produzione è stata spostata a Praga, nella Repubblica Ceca.

Chris Hemsworth ha anche confermato sul suo account Instagram che le riprese sarebbero iniziate a fine novembre 2021.

A partire dal 19 marzo 2022, le riprese di Extraction sono terminate e sono attualmente in fase di post-produzione.

All’ultimo evento TUDUM di Netflix il 24 settembre, Netflix ha rilasciato alcuni incredibili filmati dietro le quinte di Estrazione 2.

Qual è la trama Estrazione 2?

Dopo essere sopravvissuto a malapena alle gravissime ferite della sua missione a Dhaka, in Bangladesh, Tyler Rake è tornato e la sua squadra è pronta per affrontare la prossima missione. Incaricato di estrarre una famiglia che è alla mercé di un gangster georgiano, Tyler si infiltra in una delle prigioni più letali del mondo per salvarli. Ma quando l’estrazione si fa calda e il gangster muore nel fervore della battaglia, il fratello altrettanto spietato rintraccia Rake e la sua squadra a Sydney, per vendicarsi.

Di chi sono i membri del cast Estrazione 2?

Quando è stato annunciato il sequel di Extraction, è stato confermato che Chris Hemsworth sarebbe tornato per riprendere il ruolo di Tyler Rake.

È stato inoltre confermato che l’attore Adam Bessa (Mosul), tornerà per riprendere il ruolo di Yaz. Nel frattempo, l’attrice Rayna Campbell (Malefica: Signora del Male) che ha recitato in precedenza Estrazione come tecnico radiofonico dell’equipaggio di Nik, ora è stato assegnato il ruolo di Ruthie.

La modella e attrice georgiana Tinatin Dalakishivili si unisce al cast nel ruolo di Ketevan. Il produttore e attore Patrick Newall ha già recitato in un ruolo di mercenario senza nome in Estrazioneora interpreterà il ruolo di Seb.

Dato Bakhtadze (Wanted) interpreterà il ruolo di Avtandil.

Quando è Estrazione 2 in arrivo su Netflix?

Il film è in post-produzione da diversi mesi, ma di recente abbiamo appreso al TUDUM che il film non uscirà prima del 2023.

Non è stata ancora fornita una data di uscita esatta, ma prevediamo che il film uscirà all’inizio del 2023.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Estrazione 2 su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!