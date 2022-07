“Esseri in qualche modo più potenti degli dei”: Neil Gaiman svela la tradizione per “The Sandman” e Chi sono i sette infiniti

“Il Signore dei sogni impara che uno deve cambiare o morire e prende la sua decisione.“Puoi crederci Logline di 25 parole ci ha portato il brillante e vasto mondo di L’uomo di sabbia? 75 numeri di fantasia quasi poetica comprendono il Fumetti dal narratore geniale, Neil Gaiman. E ora, con Netflix sul punto di rilasciare il adattamento live-action del capolavoro, noi, per esempio, non riusciamo a contenere la nostra eccitazione. Persino il minima intuizione sulla prossima serie ha la nostra piena attenzione.

Neil Gaiman svela i miti di The Sandman

In un recente video caricato da Netflix, Neil Gaiman, il autore del materiale di partenza così come il produttore esecutivo per l’adattamentoapprofondisce il costruzione del mondo di L’uomo di sabbia. Approfondisce anche il favola dietro i personaggi fantastici e più grandi della vita che compongono la maggior parte della sua storia. Li chiama “esseri immortali in qualche modo più potenti degli dei.“

Ovviamente ne sta parlando L’infinito. Gaiman continua a darci qualcosa retroscena delle origini. “Nel 1916, Sandman viene catturato da una sorta di mago che si sta intromettendo con poteri che sinceramente non capisce e tenuto prigioniero per 100 anni. Il video si interseca con clip dello spettacolo vero e proprio e le spiegazioni di Neil per dipingerci quadro generale e creare intrighi allo stesso tempo.

Chi sono gli Infiniti?

Gli Infiniti sono a famiglia composta da immortali personificazioni antropomorfe delle forze della natura. Nel mondo immaginato da Neil Gaiman, sono i sette figli del onnicomprensivo, cosmico e onnipresente, Madre Notte e Padre Tempo. Non sono né Dio, né Demone, ma molto di più, secondo Gaiman. Comic Drake ti offre una bellissima ripartizione della famiglia più potente della DC.

Destinoil primogenito di The Endless, è l’incarnazione del destino. Clinicamente cieco, può vedere il predestinazione di ogni essere mortale con il suo superpotere di iconoscenza infinita. Morteanche se gioviale per natura, lei racchiude la fatalità. Alla fine di ogni vita, la Morte guida ogni mortale a tutto ciò che li attende oltre questo mondo.

Sogno AKA Sandman AKA Morpheusil personaggio principale nei libri e nello spettacolo, è ovviamente il personificazione di sogni e incubi. Il essere magico mutaforma ha capacità di teletrasporto e può anche alterare la realtà. Forse il più affascinante di The Endless, La distruzione è il figliol prodigo che taglia tutti i legami con il regno, turbato da scoperte scientifiche sull’armamento dell’umanità.

Il desiderio, il genderless e l’androgino immortale, è probabilmente il più manipolativo questo li rende i più pericolosi. Disperazione è agli antipodi di lei gemello maligno, Desiderio. Lei controlla tutte le emozioni di ansia, perdita di speranza e miseria. Delirioin precedenza soprannominato Delizia, è il più giovane di The Endless. Il imperatrice del suo regno assurdo e astrattoil suo mondo, governa entrambi sanità mentale e follia nello stesso modo.

Se questa descrizione e questo clamore non ti convincono a guardare L’uomo di sabbia su Netflix, non sappiamo cosa lo farà. Fateci sapere le vostre previsioni per lo spettacolo in streaming sulla piattaforma sul 5 agosto.

