Esplorato il patrimonio netto di Victoria Justice, attore di A Perfect Pairing di Netflix

L’ultima narrativa romantica che ha conquistato gli abbonati Netflix è Un abbinamento perfetto – un film originale sulla piattaforma di streaming.

Esploriamo il patrimonio netto dell’attore protagonista Victoria Justice, diamo un’occhiata al cast coinvolto nel film Netflix e vediamo cosa dicono i fan sulla commedia romantica su Twitter.

Diretto da Stuart McDonald e scritto da Hilary Galanoy ed Elizabeth Hackett per Netflix, Un abbinamento perfetto Il protagonista Justice insieme ad Adam Demos e una miriade di altri attori di talento in una storia sulla dirigente di un’azienda vinicola Lola che inizia una storia d’amore con un locale australiano durante un viaggio d’affari.

Il patrimonio netto di Victoria Justice

Come riportato da Celebrity Net Worth, l’attuale patrimonio netto di Victoria Justice è di $ 12 milioni (circa £ 9.541.800).

La giustizia ha una serie di ruoli ricorrenti in programmi televisivi popolari, tra cui Zoey 101, Vittoriosoe Caramelle agli occhi.

Nello stesso rapporto, ha affermato che Justice avrebbe guadagnato in media $ 50.000 per episodio, contribuendo notevolmente al suo patrimonio netto.

Accanto alla sua carriera televisiva ci sono una serie di ruoli in film, tra cui Il primo bacio e Il ragazzo che gridò al lupo mannaro. Justice ha anche una consolidata carriera musicale, in cui è apparsa in alcune delle colonne sonore dei suoi progetti cinematografici e televisivi.

Incontra il cast di A Perfect Pairing

Il cast di Un abbinamento perfetto è guidato da Justice e Adam Demos, che i fan riconosceranno dalla serie televisiva Sesso/Vita e Irreale.

Nel film è presente anche Luca Asta Sardelis, noto per i suoi ruoli in La caccia e Ragazzi da nessuna parteinsieme a Craig Horner di C’era una volta e Senno di poi.

Di seguito, abbiamo incluso un elenco completo degli attori coinvolti nel film e dei rispettivi personaggi:

Vittoria giustizia – Lola

– Lola Adam Demos – Massimo

– Massimo Luca Asta Sardelis – Brezza

– Brezza Samantha Caino – Nocciola

– Nocciola Craig Horner – Calder

– Calder Antonio Alvarez – Carlos

– Carlos Lucy Durack – Audra

– Audra Emily Havea – Sam

– Sam Natalie Abbott – Kylie

– Kylie Jayden Popik – Enrico

– Enrico Alex Neal – Tim

– Tim Callan Cavaliere – Danno

– Danno Nicola Marrone – Hamish

– Hamish Carlo Allen – John

– John Veronica Neave – Diana

– Diana Liam Olsen – Peter

– Peter Joel Spreadborough – Il barista Ian

– Il barista Ian Annaliese McGuire – Heidi

Il film Netflix ha già un fandom

Questo fan ha commentato la recitazione di Victoria Justice, affermando che Netflix ha bisogno di prenotare l’attore in una commedia romantica di Natale:

questo film dimostra solo che Victoria Justice era pensata per le commedie romantiche. è divertente, affascinante e la giusta dose di campy. Avrò bisogno di Netflix per prenotarla in una commedia romantica di Natale la prossima volta. #APerfectPairing pic.twitter.com/pj2CM6lDa5 — annie | un abbinamento perfetto (@haizyvictoria) 19 maggio 2022

Un altro fan ha affermato che la trama era rinfrescante e ha ammesso che erano piuttosto parziali a un film romantico di cattivo gusto:

Ho appena visto “un abbinamento perfetto” su netflix e ho pensato che fosse carino.. è stato bello vedere il mio preferito Victoria Justice prenotato e impegnato e le demo di Adam si sono ritrovate sullo schermo. la trama/trama è stata rinfrescante e in genere mi piacciono molto i film romantici di cattivo gusto, ed era così pic.twitter.com/zs6YIB0dXX — 🖤 (@wateryonce) 20 maggio 2022

Infine, questo fan lo ha evidenziato Un abbinamento perfetto è stato attualmente il film più visto su Netflix:

Un abbinamento perfetto è uno dei film più visti su Netflix in questo momento! Tuttavia, sai che Victoria Justice (Lola) ha pubblicato canzoni e film fantastici? pic.twitter.com/e2m2czW4E0 — Amanti della giustizia • Un abbinamento perfetto • (@JusticeLovers1) 20 maggio 2022

In altre notizie, il patrimonio netto di Victoria Justice è stato esplorato, attore di A Perfect Pairing di Netflix