Esplora le canzoni dell’ultimo film di Adam Sandler

La musica di un film o di una serie TV può creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni o della colonna sonora del cinema può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per un film a tema sportivo come il nuovo film Netflix di Adam Sandler, Hustle, è incredibilmente importante in quanto la musica può aiutare ad aggiungere momenti di tensione o sottolineare momenti di ispirazione.

In quanto tale, Hustle è pieno di musica, ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora del film e chi ha composto la colonna sonora del film?

Hustle è rimbalzato su Netflix mercoledì 8 giugno 2022.

Interpretato da Adam Sandler e dal giocatore NBA nella vita reale Juancho Hernangómez, il film racconta la storia di uno scout di basket sfortunato, Stanley Sugerman, che scopre un talento irripetibile.

Stanley va contro la sua squadra e si assume la responsabilità di portare la giovane stella negli Stati Uniti e contro ogni probabilità combattono per dimostrare di avere quello che serve per farcela nella NBA.

Colonna sonora frenetica

Come molti film a tema sportivo, Hustle è un film ricco di musica per sottolineare l’azione sullo schermo.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora di Hustle sono:

Chi ha composto la partitura?

Oltre alle sue canzoni su licenza, Hustle presenta anche una colonna sonora cinematografica che è opera del compositore e musicista Dan Deacon.

Il compositore 40enne è nato a Babylon, New York e ha avuto uno stretto rapporto con la musica per tutta la vita, frequentando il Conservatory of Music presso la State University di New York a Purchase e studiando anche con il compositore e direttore Joel Thorne e Dary John Mizelle.

Dan Deacon si è esibito in molte band nel corso della sua carriera e come artista solista con alcune delle sue canzoni anche nella colonna sonora sopra.

Ma questa non è l’unica corda per l’inchino di Dan poiché è anche un affermato compositore e ha scritto musiche per più di 20 film e documentari, tra cui Philly DA, Well Groomed, Time Trial, Twixt, All Light Everywhere e il film del 2021 Palazzo delle fragole.

La colonna sonora emozionante e ispiratrice di Dan per Hustle è stata pubblicata insieme al film e può essere trovata su siti di streaming musicale come Spotify e Apple Music.

Hustle è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 8 giugno 2022.

