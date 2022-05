Esplora le canzoni della serie Netflix spagnola

La musica in un film o in un programma TV può spesso creare o distruggere il prodotto finale poiché la scelta delle canzoni può aggiungere la giusta sensazione a ogni scena.

Per il nuovo dramma in lingua spagnola di Netflix, Welcome to Eden, questo è particolarmente importante poiché i primi episodi dello show fanno uso di molta musica.

Ma quali canzoni sono presenti nella colonna sonora di Welcome to Eden?

Benvenuti nell’Eden | Rimorchio ufficiale | Netflix

BridTV

9613

Benvenuti nell’Eden | Rimorchio ufficiale | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/__JMu36vrV4/hqdefault.jpg

996636

996636

centro

13872

Data di uscita e anteprima della trama

Benvenuti nell’Eden (o Bienvenidos all’Eden in spagnolo) è arrivato su Netflix il 6 maggio 2022.

La serie racconta la storia di Zoa mentre lei e quattro giovani star dei social media vengono invitate alla festa più esclusiva della storia.

Ambientato su un’isola segreta e organizzato da una nuova marca di bevande, Blue Eden, l’entusiasmante avventura si trasforma rapidamente in un incubo poiché non tutto sul paradiso dell’isola è come sembra.

Netflix

Colonna sonora di benvenuto nell’Eden

Poiché Welcome to Eden racconta la storia di diversi adolescenti che vanno alle feste, la serie fa uso di molta musica.

Le canzoni che compaiono nella colonna sonora degli otto episodi di Welcome to Eden sono:

Episodio 1 | Il viaggio della tua vita

Episodio 2 | Valutazione

Episodio 3 | Festa d’addio

Episodio 4 | L’altra sponda

Netflix

Episodio 5 | Tempesta

Episodio 6 | Ribellione

Episodio 7 | Lilith

Episodio 8 | Il viaggio di ritorno

Netflix

Welcome to Eden è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 6 maggio 2022.

In altre notizie, quanti episodi ha Bosch: Legacy su Amazon Freevee?