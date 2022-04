Esplora le canzoni del capitolo finale

Da quando Ozark è arrivato per la prima volta su Netflix nel 2017, la serie ha avuto un rapporto molto stretto con la musica.

I suoi episodi presentano spesso alcune canzoni iconiche che sottolineano i rapporti criminali dei Byrdes e lo stesso si può dire nell’ultima puntata della serie.

Ma solo quali canzoni sono presenti nella colonna sonora della stagione 4 di Ozark, parte 2?

Data di rilascio della parte 2 e anteprima della trama

La parte 2 della stagione 4 di Ozark sarà pubblicata su Netflix venerdì 29 aprile.

Dopo gli eventi della prima parte, le speranze dei Byrde di tornare a Chicago e fuggire dal cartello sembrano più lontane che mai.

Marty e Wendy dovranno procedere con molta attenzione per evitare l’ira di Javi, mentre la missione di vendetta di Ruth avrà sicuramente conseguenze mortali per qualcuno.

Inoltre, dobbiamo ancora conoscere le circostanze di quell’incidente d’auto con flashforward che abbiamo visto all’inizio della parte 1 che potrebbe avere enormi ramificazioni per Marty, Wendy e i loro figli.

Colonna sonora di Ozark stagione 4 parte 2

Come abbiamo sempre visto in Ozark, l’ultimo lotto di episodi è ricco di musica per aggiungere una dimensione in più alle avventure della famiglia Byrde nel mondo criminale.

Le canzoni che caratterizzano la colonna sonora di Ozark stagione 4 parte 2 sono:

Episodio 8 | Il cugino di morte

Episodio 9 | Scegli un Dio e prega

Episodio 10 | Sei il capo

Canzone country sconosciuta in bar – i testi includono Ain’t Nobody Gonna Tell Me

Episodio 11 | Libbra di carne e ancora scalciando

Episodio 12 | Problemi con l’acqua

Episodio 13 | Fango

Episodio 14 | Una strada difficile da percorrere

La parte 2 della stagione 4 di Ozark è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stata rilasciata venerdì 29 aprile 2022.

