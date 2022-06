Esplora la straziante storia vera dietro Trees of Peace

Trees of Peace ha fatto scalpore prima della sua uscita poiché il debutto alla regia di Alanna Brown ha ottenuto numerosi premi nei festival cinematografici di tutto il mondo.

Ora, il film è arrivato su Netflix, portando la storia difficile da guardare ma essenziale a milioni di potenziali spettatori.

Come il film chiarisce nel suo intertitolo di apertura, Trees of Peace è ispirato a eventi veri, ma quali parti della storia sono basate sui fatti e qual è la vera storia dietro di loro?

Alberi della Pace | Rimorchio ufficiale | Netflix BridTV 10010 Alberi della Pace | Rimorchio ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/4VuzxlHqTAs/hqdefault.jpg 1013500 1013500 centro 13872

Dopo aver trascorso mesi trascorrendo vari festival cinematografici in tutto il mondo, Trees of Peace ha finalmente trovato la sua casa su Netflix venerdì 10 giugno 2022.

Iniziato nell’aprile del 1994, il film racconta la storia di quattro donne, tutte di diversa estrazione, che sono costrette a nascondersi in un angusto ripostiglio sotto il pavimento mentre scoppiano disordini mortali nel paese del Ruanda.

Vivendo nella costante paura di essere scoperti, la lotta per la sopravvivenza di Mutesi, Peyton, Jeanette e Annick li unisce in una sorellanza indissolubile.

Netflix

La vera storia dietro Trees of Peace

Mentre la storia delle quattro donne in Trees of Peace è una storia originale, creata appositamente per il film, gli eventi che circondano la loro lotta per la sopravvivenza sono veri.

Trees of Peace si svolge nel 1994 ed è ambientato sullo sfondo del genocidio ruandese del popolo tutsi.

Il periodo straziante della storia ha visto fino a 800.000 persone brutalmente massacrate nello spazio di soli tre mesi tra aprile e luglio.

Durante quel periodo, molte persone si sono nascoste per evitare di essere uccise e questo ha fornito l’ispirazione alla scrittrice e regista Alanna Brown.

Nel 2008, Alanna si stava preparando a intervistare Francine LeFrak, la fondatrice dell’organizzazione Same Sky che si dedica ad aiutare a riabilitare le donne sopravvissute al genocidio ruandese ed è stata la sua ricerca sulle storie del mondo reale che l’ha portata a realizzare Trees of Peace.

Parlando al Peoria Film Fest e citata da History vs Hollywood, Alanna Brown ha dichiarato: “Ho iniziato a imbattermi in vere storie di sopravvivenza di donne e solo persone in generale ed ero così presa dalla volontà di sopravvivere a una prova così straziante, senza cibo, senza acqua , a volte senza riparo, nascondendosi nelle circostanze più estreme che si possa immaginare e aggrappandosi alla vita”.

Netflix

Storia del genocidio ruandese

Il genocidio ruandese tra il 7 aprile e il 15 luglio 1994 è scoppiato quando i presidenti del Ruanda e del Burundi, Juvénal Habyarimana e Cyprien Ntaryamira, sono stati uccisi nell’abbattimento del loro aereo.

Entrambi i politici facevano parte del gruppo etnico hutu che aveva ostilità di lunga data con il gruppo etnico tutsi, derivanti dal periodo di colonizzazione da parte del Belgio all’inizio del XX secolo che impose rigide divisioni alle due popolazioni.

L’assassinio del presidente hutu ruandese ha provocato l’aumento delle tensioni e ha portato i soldati hutu a uccidere indiscriminatamente centinaia di migliaia di tutsi e persino membri moderati del gruppo etnico hutu che non erano d’accordo con il genocidio.

L’esatto bilancio delle vittime è sconosciuto, ma vari rapporti suggeriscono che tra 491.000 e 800.000 tutsi furono uccise mentre il governo ruandese afferma che più di un milione di persone hanno perso la vita durante il genocidio.

Nell’arco di quasi 100 giorni, il genocidio si è finalmente concluso quando il Fronte patriottico ruandese (RPF) guidato dai tutsi ha ottenuto il controllo del paese attraverso un’offensiva militare e da allora è il partito politico al governo.

Netflix

Trees of Peace è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 10 giugno 2022.

In altre notizie, chi è Lewis Dodgson? Spiegazione del cattivo di Jurassic World Dominion