Esplora la canzone “Pass the Dutchie” di Argyle da Stranger Things 4

Cose più strane La stagione 4 ha messo la canzone di Kate Bush Correre su quella collina in cima al torna in classifica grazie alla scena emotiva di Max, ma c’è un’altra canzone che cattura l’attenzione degli spettatori.

Esploriamo la canzone “Pass the Dutchie” di Argyle, vediamo cosa dicono i fan sulla melodia su Twitter e forniamo una guida agli episodi della stagione in corso.

Creato da The Duffer Brothers per Netflix, il dramma horror di fantascienza Cose più strane è stato presentato per la prima volta nel 2016 con Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer e molti altri in una narrativa ambientata nella città di Hawkings, nell’Indiana degli anni ’80, dove la scomparsa di un ragazzo innesca una catena di soprannaturali eventi.

Qual è la canzone “Pass the Dutchie” di Argyle?

Quando Argyle – interpretato da Eduardo Franco – ed Eden sono nel retro del suo furgoncino Pizza, Passa l’olandese di Musical Youth è facilmente riconoscibile.

I Musical Youth sono un gruppo reggae britannico-giamaicano di Birmingham, Inghilterra, formatosi nel 1979.

Passa l’olandese era il nome della loro prima compilation e di un singolo per la band nel 1982, raggiungendo l’oro nel Regno Unito e in Francia e il platino in Canada.

I fan di Stranger Things reagiscono alla melodia di Argyle

Questo fan lo ha affermato Passa l’olandese era la loro canzone preferita nell’intera colonna sonora della quarta stagione:

Un altro fan ha condiviso la sua emoji con una lacrima singola quando ha parlato della “piccola canzone alta” di Argyle:

Guida agli episodi della quarta stagione di Stranger Things

Cose più strane La stagione 4, parte 2, uscirà su Netflix venerdì 1 luglio 2022.

I primi sette episodi della Stagione 4 andati in onda all’interno della Parte 1 e della Parte 2 consisteranno solo in due episodi per concludere la penultima uscita.

Anche la stagione 5 è già stata confermata e servirà come ultima stagione dello show, con grande disappunto dei fan.

Di seguito è riportata una guida agli episodi della Stagione 4 Parte 1 e i titoli degli ultimi due episodi della Parte 2:

Capitolo primo: Il Club del Fuoco Infernale

Capitolo due: La maledizione di Vecna

Capitolo tre: Il mostro e il supereroe

Capitolo quattro: Caro Billy

Capitolo cinque: Il progetto Nina

Capitolo sei: L’immersione

Capitolo sette: Il massacro all’Hawkins Lab

SECONDA PARTE

Capitolo otto: Papà

Capitolo nove: Il Piggyback

Stranger Things Stagione 4 Parte 1 è ora in streaming su Netflix.

