Esplora gli eventi della vita reale che hanno ispirato il thriller Netflix

Mentre molti film polizieschi sono avventure d’azione da brivido al minuto, l’ultimo arrivato da Netflix prende le cose a un ritmo molto più deliberato mentre intreccia strati di personaggi nella sua storia in corso.

Quel film è The Stranger, che descrive in dettaglio un’operazione di polizia sotto copertura attentamente pianificata che spera di assicurare alla giustizia l’autore di un crimine efferato.

Come rivela l’intertitolo di apertura del film, The Stranger è ispirato a eventi reali, ma qual è la vera storia su cui si basa il film?

La data di uscita di Stranger e l’anteprima della trama

Dopo un’uscita al cinema in Australia all’inizio del mese, The Stranger è arrivato furtivamente su Netflix mercoledì 19 ottobre 2022.

Interpretato da Joel Edgerton e Sean Harris, il film segue un’intensa operazione di polizia sotto copertura che spera di consegnare alla giustizia l’autore dietro la scomparsa di un bambino e il possibile omicidio.

Al centro della storia c’è Mark, un agente di polizia sotto copertura incaricato di stringere amicizia e ottenere una confessione da Henry Teague, il sospetto della scomparsa di James Liston otto anni prima.

Su quale storia vera si basa The Stranger?

The Stranger è vagamente basato sull’omicidio nella vita reale dello scolaro di 13 anni Daniel Morcombe, che è stato rapito dalla Sunshine Coast del Queensland in Australia e ucciso nel dicembre 2003.

Dopo un’indagine di otto anni e un’operazione sotto copertura ispirata a quella sperimentata in Canada, la polizia ha arrestato Brett Peter Cowan nell’agosto 2011. È stato condannato per l’omicidio di Daniel nel 2014 e condannato all’ergastolo.

L’operazione sotto copertura in questione è nota come la procedura Mr Big e vede agenti sotto copertura atteggiarsi a criminali nel tentativo di conquistare la fiducia di un sospetto e ottenere una confessione.

Per il film, tuttavia, dettagli come i nomi dei personaggi e il periodo di tempo del film sono stati modificati poiché la famiglia Morcombe non approvava che il nome del figlio fosse allegato all’adattamento cinematografico.

La famiglia di Daniel Morcombe discute dell’adattamento cinematografico

Parlando in una dichiarazione citata da News.com.au, il padre di Daniel, Bruce Morcombe, ha dichiarato: “Abbiamo assolutamente detto ‘no, non vogliamo che ne parliate.’ L’eredità di Daniel riguarda l’educazione dei bambini”.

A luglio, la madre di Daniel, Denise Morcombe, ha pubblicato la seguente dichiarazione su Twitter: “Il film The Stranger non è supportato dalla famiglia Morcombe.

“Gli individui che fanno soldi con un crimine efferato sono parassiti. Mancano di rispetto a Daniel, alla DMF (Daniel Morcombe Foundation) e alla famiglia Morcombe”.

In risposta, Netflix ha dichiarato in una dichiarazione: “The Stranger è un resoconto romanzato dell’operazione di polizia sotto copertura che ha portato al successo dell’accusa per omicidio. Per il nostro più profondo rispetto per la famiglia, il nome della vittima non è mai menzionato nel film e il film non descrive alcun dettaglio dell’omicidio. Né la famiglia è rappresentata nel film in alcun modo.

“Racconta invece la storia degli sconosciuti professionisti della polizia che hanno dedicato anni della loro vita e della loro salute mentale e fisica per risolvere questo caso e altri simili.

“Quando il film era in fase di sviluppo, i produttori si sono rivolti alla famiglia per informarli del film. Hanno rifiutato di essere coinvolti. È una decisione che continuiamo a rispettare”.

The Stranger è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio mercoledì 19 ottobre 2022.

