“Ero pazza per il vegetarianismo” – Millie Bobby Brown spiega la nutrizione e parla di cambiare dieta

Millie Bobby Brown una volta era pazza per il vegetarianismo. Il Cose più strane l’attrice sperimenta sempre, sia nei film che nella vita reale. L’adolescente è nota per la sua personalità frizzante e il suo modo di comunicare franco, anche per quanto riguarda la sua vita. Sebbene sia sotto i riflettori sin dalla tenera età, la sua svolta definitiva è stata interpretare Eleven nello show di fantascienza di Netflix. Sono passati anni da quando è iniziata e l’abbiamo vista crescere, vederla evolversi e cambiare il suo modo di vivere.

Millie non è solo un’attrice o una produttrice, ma la diciottenne possiede anche la linea di prodotti per la cura della pelle Florence by Mills, che ha un seguito quasi cult. Nonostante l’agenda fitta, il giovane adulto ha trovato un modo per bilanciare tutto. Le undici attrici hanno parlato di trovare la consapevolezza di sé da adolescenti. In un’intervista si è aperta sulla salute mentale, sulla salute fisica, sul suo stile di vita e altro ancora.

Millie Bobby Brown e il suo processo con il vegetarianismo

Il Enola Holmes l’attrice vive uno stile di vita super impegnato e attivo, che le richiede di rimanere in forma e attiva in ogni modo possibile. L’imprenditore crede che la cura di sé sia ​​più di una maschera per il viso e che la guarigione avvenga al rovescio. In un’intervista con Marie Claire, l’intrattenitrice ha detto: “Ero pazza per il vegetarianismo, ma ho rinunciato a questo perché ho dovuto interrompere le riprese del mio ultimo film.L’attrice ha ottenuto un successo di successo interpretando la protagonista Enola Holmes, e il sequel del film dovrebbe essere ricco di sequenze d’azione.

Quindi, essere Enola significava avere un po’ di forza muscolare per l’attrice. Qualcosa che il vegetarianismo non poteva darle. E così, per appagare il suo corpo dopo una giornata fisicamente estenuante, è tornata a mangiare carne. Tuttavia, il suo amore per il kombucha e i succhi non è un segreto e suggerisce anche di tenere frutta e verdura vicine poiché sono importanti per una buona dieta.

L’attrice crede anche nella terapia, nei cuccioli e nel tempo da sola. Millie Bobby Brown sarà presto vista in Netflix Enola Holmes 2 prima di riapparire nella quinta e ultima stagione di Cose più strane.

