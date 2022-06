“Ero molto sopraffatto dall’amore”: Cardi B si apre su come la pubblicazione di video Rant su Instagram l’ha fatta “prenotare in giro per l’America”

Sarebbe un evento fortunato se tu fossi giusto essere te stesso e metterti là fuori online, e diventi virale e diventi famoso. Sai come si dice che la cosa che desideri e per cui lavori verrà da te quando sarai pronto. Perché devi passare attraverso il tempesta per diventare più forte. Beh, qualcosa del genere è successo con Cardi B. Scopriamo di più.

Cardi B è diventata famosa pur essendo se stessa

In effetti, essere fedeli a te stesso è l’unica cosa che conta. Passare attraverso così tante difficoltà, lavorare 2 lavori e lasciare il college, e essere cacciato di casa da sua madre sono alcuni eventi che hanno reso la vita di Cardi B un po’ più difficile di quanto non fosse.

Cardi B affrontato guai fin da piccolissimo, come molte persone. Ma condivide la sua storia con David Letterman e dice che voleva solo uscire da lì. Aveva bisogno di più i soldi in modo da poter investire su se stessa. Cardi ne aveva molti sogni e per soddisfarli; aveva bisogno di soldi. Così, ha iniziato a lavorare presso il mercato Amish, ma lei lo odiava lì. Così, ha iniziato a lavorare presso una discoteca.

Mentre lavorava in una discoteca, osservava le persone intorno a lei e imparava lezioni di vita. Lei dice, “Sono stato solo molto fortunato che il modo in cui sono uscito stava seguendo i miei sogni”. Mentre lavorava alla discoteca, ha iniziato a postare cose su Instagram. Condivide che un giorno è tornata a casa dal lavoro, ed era piccola frustrato. Cardi ha appena avuto una rottura con il suo ragazzo.

Quindi era giusta inveire su uomini e persone negli strip club. Quei suoi video sono andati virale velocemente. All’inizio le sono piaciute le risposte. Cardi pensava che fosse bello e divertente. Presto, la gente iniziò a prenotare i suoi appuntamenti in giro per l’America. La gente voleva solo vederla, voleva solo essere sua amica. “Ero molto sopraffatto dall’amore”, dice Cardi su come si è sentita in quel periodo.

Subito dopo questo evento, è diventata tranquilla popolare in giro per l’America. Ha fatto chiamare uno spettacolo Amore e hip hop, che le ha dato una piattaforma più grande. “Le persone, suppongo, si sono innamorate di nuovo di me” disse Cardi. E poi ha smesso di ballare per prenderla musica carriera sul serio.

Questo è il motivo per cui i fan amano guardare Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman perché possono vedere le loro celebrità preferite su a più profondo livello.

