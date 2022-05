“Ero abituato a scopare fuori dalla mia piattaforma”: Cardi B si apre sull’uso della sua piattaforma, musica e stile di vita per la consapevolezza, si definisce “Hood Chick” nello show Netflix di David Letterman

Cardi B si è affermata come una delle voci politiche più potenti della nostra generazione, ricevendo elogi da artisti del calibro di Presidente Joe Biden e Il senatore Bernie Sanders. Ma questo significa anche diventare un bersaglio per i conservatori. Qualsiasi critica, invece, non la infastidisce. Cardi B ha discusso del motivo per cui utilizzare la sua posizione per parlare di questioni politiche è così essenziale per lei in una nuova clip della nuova stagione di Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman.

Vediamo cosa ha da dire il rapper.

Cardi B vuole portare un cambiamento usando la sua piattaforma

Letterman ha elogiato la rapper vincitrice di un Grammy per la sua attività politica e capacità di farlo “pensare non solo a se stessi, ma ai problemi del mondo in generale”.

Cardi B ha detto al conduttore notturno che raramente include riferimenti politici nelle sue canzoni o nei suoi testi, ma lo fa comunque “usa il cazzo della mia piattaforma.”

Cardi pubblica spesso post stimolanti su Twitter e Instagram perché dice: “potresti pensare che le persone non stiano guardando, ma lo sono.”

E conoscendo i motivi più probabili per cui le persone prestano attenzione a ogni sua azione, Cardi vuole sfruttare la sua celebrità per attirare l’attenzione su ulteriori preoccupazioni sociali. Lei spiegò, “Voglio dire, sono una ragazza incappucciata e vengo dal Bronx.”

Cardi sente che dal momento che molte persone sono interessate al suo stile di vita, alla sua musica e ai suoi vestiti, sente che è suo dovere far sapere alle persone cosa sta succedendo nel mondo. Lei dice, “Ehi, mentre tu sei qui e stai controllando il mio abbigliamento e la mia musica, guarda cosa sta succedendo qui in questa parte del mondo.”

Cardi ha parlato con l’allora candidato Biden in vista delle elezioni presidenziali del 2020. E ha chiarito cosa si aspettava da lui alla Casa Bianca.

B ha anche incoraggiato i fan a votare alle elezioni municipali e statali che li toccano quotidianamente, oltre alle elezioni presidenziali.

Cardi, tra gli altriapparirà sul Il mio prossimo ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman, in anteprima il 20 maggio solo su Netflix.

