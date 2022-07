Erika è davvero morta in Boo, Bitch? Spiegata l’identità di Ghost

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Boo, Cagna*

Se c’è un genere in cui Netflix eccelle, è il film drammatico per adolescenti e l’ultimo ingresso in quella categoria è Boo, Bitch.

La serie racconta la storia di due migliori amiche il cui piano per iniziare a vivere la vita al massimo si complica quando una di loro, Gia, si sveglia e si ritrova un fantasma.

Tuttavia, Erika può ancora interagire con il mondo intorno a lei, cosa che ha lasciato i fan di Boo, Bitch a chiedersi se è davvero morta.

Di cosa parla Boo, Cagna?

Pubblicato da Netflix venerdì 8 luglio, Boo, Bitch racconta la storia delle migliori amiche Erika e Gia.

Con il tempo trascorso al liceo che si avvicina alla fine, i due cercano di cogliere l’ultima opportunità per iniziare a vivere una vita epica dopo essere passati attraverso la scuola quasi del tutto inosservati.

Un’imminente festa in casa sembra l’occasione perfetta per diventare finalmente qualcuno, ma il piano della coppia è leggermente complicato quando Erika si sveglia la mattina dopo credendo di essere un fantasma dopo aver trovato un corpo intrappolato sotto un alce morto che indossa le sue scarpe firmate.

L’apparente morte di Erika è resa ancora più bizzarra dal fatto che può ancora camminare, parlare ed entrare in contatto fisico con i vivi.

Erika è davvero morta in Boo, Bitch?

No, Erika in realtà non è morta a Boo, Cagna.

“Ma allora il cui corpo è rimasto intrappolato sotto l’alce e indossava le scarpe di Erika?” ti sentiamo chiedere.

La risposta a questa domanda è, infatti, Gia che si scopre essere stata il fantasma in una svolta sbalorditiva.

Nell’episodio 7, Gia rivela finalmente la verità a Erika quando spiega che era il suo stesso corpo sotto l’alce.

Gia rivela di essersi sacrificata spingendo via Erika quando un’auto è arrivata lungo l’autostrada e stava per schiantarsi contro lo sfortunato alce.

È riuscita a nascondere il fatto che è stata lei a morire cambiando le scarpe con le scarpe da ginnastica firmate di Erika mentre era nella sua forma fantasma dopo che Erika aveva perso i sensi.

Perché Gia non ha rivelato il suo destino

Il motivo per cui Gia appare ancora come un fantasma e mantiene segreto il suo destino è perché ha alcune faccende in sospeso di cui occuparsi prima di poter morire.

Dopo aver promesso di vivere la sua vita al massimo prima della sua morte, Gia non ha mai avuto questa opportunità e quindi rimane legata alla sua vita sulla Terra fino a quando non adempie a quel voto.

È ancora in grado di inviare messaggi e interagire con Erika e Gavin, che possono vederla perché anche lui è un medium.

Nel tentativo di andare avanti, Gia aiuta Erika a vivere la sua vita migliore, cosa che riesce a fare, andando a baciare e uscire con la sua cotta, a fare amicizia con la cricca di ragazze popolari e persino a diventare un’influencer sui social media.

Tuttavia, la ritrovata fama di Erika la rende cieca alla sua migliore amica e lei e Gia finiscono per litigare.

Ma in un ultimo sforzo per riconciliarsi con Gia, Erika sale sul palco durante il ballo di fine anno per rivelare che è stata Gia a morire e non lei, facendo in modo che tutti i loro compagni di classe si ricordino di Gia, il che le permette di passare all’aldilà.

Boo, Bitch è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 8 luglio 2022.

