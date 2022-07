Alla maggior parte dei programmi televisivi piace tenere gli spettatori all’erta. Un modo per farlo è fornire colpi di scena scioccanti o peggio, morti. Siamo così coinvolti in personaggi che sono facilmente riconoscibili o semplicemente catturano la tua attenzione, ed è sempre così straziante quando uno dei tuoi preferiti viene ucciso. Questo è sicuramente successo Cose più strane stagione 4 volume 2 con Eddie Munson. Questo eroe sarà per sempre nei nostri cuori.

Spoiler per Cose più strane stagione 4 volume 2 di seguito

Sono successe tante cose nella quarta stagione, ma soprattutto nel finale. Certamente ha consegnato e ha causato un certo numero di lacrime. La battaglia tra i nostri eroi Hawkins e Vecna ​​doveva essere difficile, ma ti dirò che è stata la maggior parte del tempo in cui abbia mai pianto guardando Cose più strane.

Quegli scrittori volevano tirare le corde del nostro cuore, e sicuramente l’hanno fatto. Ci sono stati cinque morti in questa stagione. Era una di loro Erica Sinclair?

Erica muore in Stranger Things stagione 4 volume 2?

Non ti preoccupare. Il nostro piccolo nerd sfacciato preferito è vivo e vegeto! Non puoi scrivere l’America senza Erica, e noi sicuramente non possiamo Cose più strane senza la sorella minore incredibilmente intelligente di Lucas.

Non era in gran parte della storia come nella terza stagione, ma ciò non significa che non avesse un ruolo importante da interpretare. Ha dimostrato le sue abilità in Dungeons and Dragons a Eddie nella premiere, ha aiutato Dustin, Lucas e Max a riportare indietro il resto del gruppo Hawkins dall’Upside Down e ha intrapreso la missione alla Creel House nel finale della stagione 4.

Questo personaggio ha attirato la nostra attenzione nelle piccole scene di cui faceva parte nella seconda stagione ed è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan. Ogni volta che è sullo schermo, so che qualunque cosa esca dalla sua bocca mi farà ridere. Entrando nella quinta e ultima stagione, spero davvero che non perdiamo questo personaggio!

L’intera stagione di Cose più strane la stagione 4 è ora in streaming su Netflix.