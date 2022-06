“Era magico”: Ralph Macchio confronta William Zabka con Pat Morita ricordando la sua prima scena con Johnny in ‘Cobra Kai’

Ci sono pochi ruoli al mondo che sono stati legati per sempre ai rispettivi attori. Per esempio, Robert Downey Junior. sarà per sempre l’unico Uomo di ferroe il suo co-protagonista MCU Chris Evans deve essere il miglior Capitan America. Ma al di fuori del mondo dei supereroi, ci sono stati altri ruoli nel cinema che sono stati immortalati. Ora, l’elenco sarà inesauribile se entriamo in esso. Ma Ralph Macchio come Daniele La Russo è senza dubbio lì da qualche parte.

Non possiamo immaginare nessuno tranne Ralph come il studente di Miyagi do. La sua interpretazione dell’adolescente che ha bisogno di un sensei è rimasta impressa per sempre nei nostri ricordi. Ma quando hanno deciso di fare un sequel senza serie TV Pat Morita, Ralph era un po’ riluttante a unirsi. Tuttavia, la sua prima scena con Zabka lo rendeva orgoglioso delle sue scelte.

Vediamo cosa è successo che ha reso il 60 anni attore cambia idea.

Ralph Macchio trova la sua prima scena speciale con William Zabka

Era certamente un compito arduo da creare Cobra Kai. Per tornare a una storia dopo quasi quattro lunghi decenni non è un’impresa facile. E gli autori dello spettacolo Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberglo sapevo.

Ecco perché hanno deciso di avvicinarsi agli attori originali solo dopo che avevano avuto un’ottima idea per la loro storia. Secondo Heald, Zabka era pronto a unirsi allo spettacolo poiché sentiva di non aver interpretato tutte le sfumature del complesso personaggio di Johnny Lawrence.

Tuttavia, è stato Ralph Macchio, che ha preso alcuni convincenti. Ma da allora, dice di sentirsi fortunato a tornare nello show. E il momento in cui ha capito di aver fatto la scelta giusta è stato quando ha girato la sua prima scena con Zabka dopo tutti quegli anni.

L’attore ha detto che William lo ha portato al tempo in cui recitavano con Morita, “È stato magico, proprio come lo è stato con Pat Morita la prima volta.”

LEGGI ANCHE: La star di “Cobra Kai” William Zabka afferma di aver addormentato il 95% del suo cervello per raggiungere la “mentalità da cavernicolo” di Johnny

Tutti i fan dello spettacolo sono stati più che felici di sentire il cast originale tornare per fare lo spettacolo. E sarebbe stata una perdita per tutti noi se Ralph, il personaggio principale del primi tre filmaveva scelto diversamente.

Adorereste ancora lo spettacolo se Ralph o Zabka non ne facessero parte? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.

Il post “Era magico”: Ralph Macchio confronta William Zabka con Pat Morita mentre ricorda la sua prima scena con Johnny in “Cobra Kai” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.