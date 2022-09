“Era così diverso”: Tom Hopper della Umbrella Academy rivela perché fare un film come “Love In The Villa” è stata un’esperienza speciale

Il nostro cuore fragile Luther Hargreeves, alias Tom Hopper di The Umbrella Academy, è tornato su Netflix. Sta recitando nel nuovo dramma della commedia romantica Amore in Villa come Charlie al fianco del famoso volto di Vampire Dairies, Kat Graham. Il film si svolge nell’incantevole città d’Italia, Verona. E Marco Steven Johnson ha scritto e diretto il film. La trama si concentra sulla romantica senza speranza Julia, che ha il cuore spezzato dal suo ragazzo.

Decide così di fare il viaggio da sogno a Verona da sola e si imbatte in un estraneo fastidiosamente attraente. Questo fatidico incontro li porta in un viaggio di classiche relazioni di odio-amore. Vediamo perché Tom Hopper pensa che fare un film come questo sia un esperienza speciale.

Tom Hopper adorava interpretare questo personaggio odioso in Love in the Villa

Il cast di Amore in Villa recentemente si è seduto con Screenrant per parlare della loro esperienza nell’interpretare questi nuovi personaggi. Durante la conversazione, agli attori è stato chiesto, tra tutti i loro progetti, come si distingue questo progetto.

Nella sua risposta, Tom ha affermato di aver letto molte sceneggiature e la maggior parte delle volte la trama non si collegava. Ma questa storia è l’unica che riempie gli attori con il desiderio di diventarne parte. Pertanto, i membri del cast, Tom e Kat, hanno trovato questo film molto allettante e avventuroso. “Sì, e per me era così diverso guardare un film come questo e volerlo fare”, osservò Hopper.

Inoltre, lo ha aggiunto Amore in Villa è un rappresentazione divertente ed emotiva che lo rende un orologio eccezionale da allora pochissimi film possono portare il vero fascino di una storia quando vengono adattati sullo schermo.

Nel frattempo, abbiamo visto Tom come un individuo obbediente, amorevole e retto in The Umbrella Academy. Tuttavia, questo film lo porta su un percorso diverso dove si trova correndo per il suo sogno come visita l’Italia ogni anno a trova mercanti che si uniscano alla loro compagnia a una festa del vino. E questa volta incontra questa bellissima giovane donna quando devono condividere una villa.

Amore in Villa è finalmente arrivato su Netflix su 1 settembre 2022. Dai un’occhiata e condividi i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti.

