Episodio 8 della prima stagione di “Gabinet of Curiosities” Spiegazione del finale “The Murmuring”

Il mormorio è l'ottavo episodio del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, allora permetteteci di provare ad aiutare! Copriremo anche i restanti episodi del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro, ma ecco il finale spiegato a Il mormorio.

Il mormorio è l’ottavo episodio del Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro ed è stato diretto e scritto da Jennifer Kent, basato sul racconto di Guillermo del Toro.

In lutto per una grave perdita, gli ornitologi Nancy ed Edgar si riversano in una casa isolata per studiare Dunlins, ma la storia delle case rivela crepacuore e orrore.

Cosa è successo ne Il mormorio?

Nancy ed Edgar arrivano su un’isola isolata per iniziare la loro ricerca sui Dunlins e ricevono una casa da usare per avere un posto comodo dove dormire e riposare.

La loro ricerca inizia bene, poiché Nancy ed Edgar sono in grado di rilevare, registrare filmati e registrare i suoni dei Dunlins, in particolare durante i loro mormorii. Tutto sembra a posto tra i due, tranne quando Edgar cerca di essere intimo con Nancy e viene rifiutato.

Quasi subito Nancy è tormentata dai rumori della casa e fatica a dormire. Questo la porta a scoprire Dunlin che si sono appollaiati in soffitta nonostante il fatto che in genere non si appollaiano mai sopra gli arbusti.

Mentre Nancy continua a registrare i Dunlins, inizia a sentire dei rumori nelle registrazioni, poiché il fantasma di un bambino inizia a parlarle e a farle visita di notte. Quando inizia a vedere di più il ragazzo, Nancy diventa presto ossessionata dall’idea di trovare più informazioni sulla famiglia che viveva nella casa decenni fa. Nel frattempo, Edgar vuole solo che si concentrino sulla loro ricerca e pensa che l’ossessione di Nancy per la famiglia sia diventata una distrazione troppo grande.

Edgar continua i suoi tentativi di essere intimo con Nancy, ma alla fine scopriamo che la coppia aveva tragicamente perso la figlia Ava, e questa era la causa principale della loro intimità e dell’insonnia di Nancy.

L’abbandono da parte di Nancy della sua ricerca e la sua ossessione per la madre e il figlio che in precedenza vivevano nella casa provocano un’enorme spaccatura tra lei ed Edgar. Continua a vedere i fantasmi dei due, anche quando è nella vasca da bagno dove vede il ragazzo annegato, la madre bussa alla porta urlando “che cosa hai fatto”. Ha anche sconvolto il gentiluomo che stava fornendo la casa alla coppia dopo aver posto troppe domande, ma scopre che la madre è stata quella che è annegata dopo che l’isolamento dell’isola l’ha fatta impazzire.

La sua ossessione per la famiglia alla fine porta a una grande discussione con Edgar, in particolare su Ava, di cui Nancy si è rifiutata di parlare dalla sua morte, e mai più. Edgar decide quindi che ha bisogno di un po’ di spazio da Nancy e decide invece di dormire sul divano, preferendo iniziare presto la sua ricerca.

La mattina dopo Nancy riceve nuovamente la visita del ragazzino, inseguito dal fantasma di sua madre. Chiude a chiave la porta del soggiorno, ferma la madre e cerca di confortare il ragazzo. Passa dall’altra parte dopo che Nancy lo conforta al punto in cui non ha più paura e corre nella luce. Questa rivelazione finalmente abbatte Nancy, che inizia a piangere.

Nancy procede a visitare la soffitta, dove il fantasma della madre del ragazzo sta fissando le sue mani incredulo, ossessionato dal fatto che abbia ucciso suo figlio. Mentre Nancy tenta di avvicinarsi a lei, la madre salta fuori dalla finestra, dove il suo corpo non si vede da nessuna parte ei Dunlin volano via. Nancy corre al piano di sotto dove mormoranti Dunlin volano intorno a lei, affascinata da questo momento che lascia Nancy quasi senza fiato.

L’esperienza lascia Nancy pronta ad andare avanti con la sua vita e pronta a parlare di Ava con suo marito.

Perché il fantasma del ragazzino è scomparso?

Per tutto il tempo in cui il ragazzino è stato un fantasma è stato costantemente in fuga da sua madre, perché lei lo ha annegato dopo essere impazzito. Grazie alla sua paura e confusione, il ragazzo sarebbe stato troppo spaventato per morire. Ecco perché quando Nancy lo aiuta, riesce a confortarlo al punto che possa correre nel tepore della luce, e così facendo si allontana, non infestando più la casa.

Ava era un fantasma?

È più che probabile che Nancy stesse sognando, o grazie alla sua privazione del sonno le stessero provocando allucinazioni. Dato che Ava è morta a molte miglia di distanza da dove Nancy ed Edgar stavano conducendo le loro ricerche, è molto improbabile che il fantasma della loro bambina li stesse perseguitando.

Perché Edgar non ha visto nessuno dei fantasmi?

Ciò era probabilmente dovuto al fatto che aveva fatto i conti con la morte di sua figlia e stava cercando di andare avanti dalla tragedia. Quanto a Nancy, che doveva ancora venire a patti con la morte di Ava, avrebbe potuto essere più suscettibile ai fantasmi in casa.

Perché i Dunlin sciamavano a Nancy?

Nancy ha usato la libertà come motivo per cui ama così tanto gli uccelli. I Dunlin sciamarono intorno a lei attraverso il loro mormorio, che era il simbolo del suo allontanarsi finalmente dalla morte di Ava, liberandosi.

