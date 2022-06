Episodio 3 e 4 di Alchemy of Souls: uscita su Netflix, riassunto spiegato

Quando usciranno i prossimi episodi di Alchemy of Souls (3 e 4) su Netflix e come è stato valutato il nuovo K-drama in tutto il mondo?

È una settimana fantastica per i fan dei contenuti coreani su Netflix con la premiere di Money Heist: Korea, Café Minamdang e Straordinary Attorney Woo.

Tuttavia, tutti gli occhi sono puntati sulla nuovissima serie d’azione fantasy Alchemy of Souls, che ha fatto il suo attesissimo debutto internazionale lo scorso fine settimana.

Ora, i fan sono curiosi di sapere in quale data e ora usciranno gli episodi 3 e 4 nella loro posizione, oltre a come la prima serie di avventure è andata a buon fine con il pubblico in tutto il mondo?

Episodio 3 e 4 di Alchemy of Souls: Spiegazione dell’uscita di Netflix

L’episodio 3 di Alchemy of Souls sarà presentato in anteprima sabato 25 giugno, mentre l’episodio 4 uscirà domenica 26 giugno.

I nuovi episodi vengono trasmessi prima sulla rete televisiva sudcoreana tvN alle 21:10. Mentre Netflix trasmette in simultanea la serie, Alchemy of Souls lancia quindi nuovi episodi per lo streaming mondiale circa un’ora dopo la conclusione della trasmissione nazionale.

Gli episodi 3 e 4 del nuovo K-drama dovrebbero essere resi disponibili dai seguenti orari internazionali, in conformità con l’uscita delle puntate dello scorso fine settimana:

Ora del Pacifico – 6:50

Ora orientale – 9:50

Ora britannica – 14:50

Ora europea – 15:50

Ora dell’India – 19:20

Ora delle Filippine – 21:50

Ora dell’Australia – 23:20

Il canale YouTube di tvN Drama ha condiviso una breve anteprima TV dell’episodio 3, con la didascalia “Una confessione arrivata a Hwang Min-hyun, chi dubita dell’identità di Jung So-min?!”

Cosa è successo alla fine dell’episodio 2?

Dopo che Mu-deok è stato in grado di recuperare la sua famigerata spada con l’aiuto di Uk, non è in grado di sfoderare la lama poiché è ancora troppo debole dal trasferimento dell’anima per esercitare il suo immenso potere.

Sconvolta da ciò che è diventata la sua vita, torna al lago Gyeongcheondaeho, dove può sfoderare la lama quando è circondata dall’acqua del lago, che ha in sé un potere magico.

Uk la trova in riva al lago ma dopo che Mu-deok crolla dopo aver sfoderato la sua spada, decide di portarla all’infermeria locale. Si diffonde rapidamente la voce che Uk ha portato la sua cameriera ferita alla clinica, il che confonde e sorprende i funzionari.

Tuttavia, dopo che si è svegliata, Mu-deok avvelena la tisana di Uk e lui inizia ad avere le convulsioni. I funzionari arrivano appena in tempo ma Mu-deok si rifiuta di dire loro esattamente di quale veleno/antidoto hanno bisogno, spiegando come l’unico modo per salvare Uk sia aprire il suo cancello di energia, qualcosa di severamente proibito da suo padre.

Park Jin inizia a torturare Mu-deok cercando di scoprire il veleno che colpisce il Regno Unito. Per fortuna, Heo Yeom vede che la sua determinazione è troppo forte per rischiare la vita di Uk e apre il suo cancello di energia; si riprende rapidamente.

L’episodio si conclude con Uk che scioglie Mu-deok dai suoi legami e la rimprovera per un piano così negligente. Poco prima di svenire tra le sue braccia, Mu-deok chiama Uk sua allieva, indicando che è pronta ad insegnargli come controllare gli incantesimi.