Episodi 13 – 24 di “JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean” in arrivo su Netflix a settembre 2022

Altri episodi di La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean arriverà su Netflix a settembre 2022. I primi 12 episodi di Stone Ocean sono già disponibili per lo streaming su Netflix e l’anime continuerà con altri 12 episodi. Terremo traccia di tutto ciò che devi sapere La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean parte 2 su Netflix.

La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean è una serie anime originale Netflix giapponese e il sesto arco narrativo e la quinta stagione de facto dell’amato La bizzarra avventura di JoJo anime. Delle cinque stagioni dell’anime, questa è la prima a diventare un Netflix Original.

Nell’anno 2011, Florida; e Jolyne Cujoh, la figlia di Jotaro Kujo, viene mandata in un carcere di massima sicurezza per quindici anni per un crimine di cui è ingiustamente accusata e che non ha commesso. Mentre è incarcerata, si confronta con la rivalità secolare tra la sua famiglia e la sua più grande nemesi DIO, il cui amico, l’ideologo Enrico Pucci, intende mettere in atto le ultime volontà di DIO.

Quando è La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean parte 2 in arrivo su Netflix?

Il rilascio di un nuovo trailer ha rivelato che la parte 2 di Stone Ocean vedrà l’arrivo di nuovi episodi Giovedì 1 settembre 2022.

Probabilmente torneranno su Netflix prima della loro uscita su Tokyo MX, BS11, MBS e Animax, che trasmette l’anime settimanalmente.

La gestione del rilascio da parte di Netflix è stata a dir poco controversa. Quello che viene comunemente chiamato Netflix Jail sembra essere a posto qui con molti fan che affermano che l’attesa di rilasciare lotti di episodi “uccide il clamore” della serie.

Possiamo aspettarci di vedere ancora più episodi di La bizzarra avventura di JoJo: Stone Ocean nel futuro?

A giudicare dalla lunghezza del Oceano di Pietra nel manga, e confrontandolo con i tre precedenti, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable e Vento Aureo, 24 episodi non saranno sufficienti per coprire i 155 capitoli del manga.

Stone Ocean ha il secondo numero più alto di capitoli manga, 158. Stardust Crusaders aveva solo 152 capitoli, il che significa che c’è una possibilità che Stone Ocean possa arrivare a 48 episodi per un totale di 4 parti.

Dove posso trasmettere in streaming Le bizzarre avventure di JoJo su Netflix?

Puoi trasmettere in streaming La bizzarra avventura di JoJo in 37 diversi paesi del mondo su Netflix, tuttavia, non tutte e cinque le stagioni dell’anime sono disponibili per lo streaming in ogni regione.

Puoi controllare quante stagioni ed episodi di Le bizzarre avventure di Jojo sono disponibili per lo streaming nel tuo paese nella tabella seguente:

Paese Stagioni Episodi Canada 5 164 Hong Kong 5 164 India 5 164 Giappone 5 164 Malesia 5 164 Filippine 5 164 Singapore 5 164 Corea del Sud 5 164 Tailandia 5 164 Stati Uniti 5 164 Argentina 4 125 Australia 4 125 Brasile 4 125 Colombia 4 125 Messico 4 125 Belgio 3 86 Repubblica Ceca 3 86 Francia 3 86 Germania 3 86 Grecia 3 86 Ungheria 3 86 Islanda 3 86 Italia 3 86 Lituania 3 86 Paesi Bassi 3 86 Polonia 3 86 Romania 3 86 Slovacchia 3 86 Svezia 3 86 Svizzera 3 86 Ucraina 3 86 Regno Unito 3 86 Portogallo 2 51 Spagna 2 51 Israele 1 12 Sudafrica 1 12 Tutkey 1 12

