Enola Holmes 2 stelle Susan Wokoma età, altezza, Instagram e altro ancora

Enola Holmes 2 è finalmente arrivato! Ma prima di sintonizzarti sull’attesissima premiere, ti diamo una rapida carrellata di un’attrice di cui sarai sicuramente una fan, Susan Wokoma.

Nella nuova versione di Netflix, Susan interpreta il ruolo di Edith. Ci asterremo dal versare il tè sul ruolo di questo personaggio cruciale nel sequel, ma non ci dispiace raccontare i personaggi che questa attrice inglese ha interpretato in passato. Inoltre, non ci dispiace rivelare molti altri fatti su questa star, poiché ti aiuterà a diventare un fan ancora più grande di questa straordinaria attrice.

Senza ulteriori indugi, ecco tutto da sapere su Susan Wokoma.

Susan Wokoma età

Susan “Susie” Wokoma è nata il 31 dicembre 1987 a Peckham, Londra, Inghilterra. Il nativo di Londra ha attualmente 34 anni e appartiene al segno zodiacale Capricorno.

Altezza di Susan Wokoma

Secondo CelebsFacts, Susan è di circa 5 piedi e 4 pollici. Ha i capelli e gli occhi castano scuro.

Susan Wokoma Instagram

L’Instagram di Susan, @susiewoosie12, ci offre un tuffo nella mente di questa creatività. Non solo si diletta nella recitazione, ma ha anche esperienza nella regia, secondo il suo profilo. (Guarda le foto di Susan che lo uccide dietro la telecamera qui.) Inoltre, spesso si prende il tempo per condividere scatti straordinari della sua vita sul set.

Se ti piacerebbe tenerti aggiornato con Susan e la sua vita quotidiana, assicurati di darle un seguito su Instagram!

Ruoli di Susan Wokoma

Da Quel giorno d’estate come Marie a Il ragazzo più solo del mondo nei panni di Susanne, ecco i film e gli spettacoli in cui potresti aver visto Susan Wokoma in precedenza:

Hotel Trubble (2011) come Margherita

La metà di un sole giallo (2013) come Amala

Congelamento cerebrale (2015) come la signora Hucklebuck

Le ultime ore di Laura K (2015) come Jess Manning

Gomma da masticare (2015) come Cinzia

Scienza orribile (2015) come Dr. Sensibile

Schiantarsi (2016) come Jessica

Testapazza (2017) come Raquel

L’anno del coniglio (2019) come Mabel Wisbech

Cercatori di verità (2020) come Elena

Imbroglioni (2022) come Fola

È già nel bel mezzo delle riprese dei suoi altri progetti imminenti, quindi puoi scommettere che la vedrai in molti altri titoli in futuro. Fino ad allora, cattura Susan Wokoma nel ruolo di Edith Enola Holmes 2 streaming in questo momento solo su Netflix!