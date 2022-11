Enola Holmes 2 stelle Himesh Patel età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Hai visto Himesh Patel sui tuoi schermi prima del suo ruolo in Enola Holmes 2? Forse nella serie 2020 Viale 5 come Jordan Hatwal o il film Netflix del 2021 Non guardare in alto come Filippo? Se è così, allora pensiamo che tu abbia un buon occhio perché questo attore britannico sta per apparire in molte altre tue serie e film preferiti in futuro!

Indubbiamente, Himesh ha offerto una performance straordinaria nella nuova versione di Netflix. Tanto che è giunto il momento di raccontarti tutto di questa stella in modo che quando lo vedrai la prossima volta, sarà più di un estraneo.

Ecco tutto da sapere Enola Holmes 2è Himesh Patel.

Età di Himesh Patel

Himesh Patel è nato il 13 ottobre 1990 a Sawtry, nel Cambridgeshire, in Inghilterra. Il britannico ha 32 anni e appartiene al segno zodiacale Bilancia.

Altezza Himesh Patel

Secondo Super Stars Bio, Himesh si trova a circa 5 piedi e 11 pollici. (Non troppo indietro rispetto al suo compagno Enola Holmes 2 co-protagonista Henry Cavill!) Ha capelli e occhi castano scuro/nero.

Himesh Patel Instagram

L’Instagram di Himesh, @himeshjpatel, ha attualmente oltre 59.000 follower e, a quanto pare, quel numero sta per raddoppiare molto presto. Pubblica spesso scatti dei suoi vari progetti, consentendo ai fan di sapere sempre cosa sta combinando. Ama anche condividere un paio di film sul tappeto rosso, inclusa la sua recente apparizione sul tappeto rosso degli Emmy del 2022.

Se ti piace quello che vedi, assicurati di dare un seguito a Himesh su Instagram e sul suo Twitter, @HimeshJPatel, per conoscere fatti interessanti su di lui, ad esempio quali libri sono i suoi preferiti.

Questo è uno dei libri più importanti che abbia mai letto. @nikeshshukla ha articolato così tanto sulla vita, l’amore e la perdita in così tanti modi meravigliosi. Sono onorato di dare voce all’audiolibro. Il libro uscirà il 21 febbraio 2021. Fallo diventare parte della tua vita. pic.twitter.com/fcenocAxvW — Himesh Patel (@HimeshJPatel) 27 ottobre 2020

Ruoli di Himesh Patel

Non guardare in alto e Viale 5 non sono nemmeno l’inizio dei tanti fantastici titoli in cui Himesh è apparso! Ecco gli altri spettacoli e film con protagonista Himesh Patel:

East Enders (2007) come Tamwar Masood

Dannato (2016)

Ieri (2019) come Jack Malik

Gli Aeronauti (2019) come John Trew

I luminari (2020) come Emery Staines

Principio (2020) come Mahir

Stazione Undici (2021) come Jeevan Chaudhary

Impatto Inverno (2022) come Felix Molloy

Himesh è quello di recitare L’incredibile Maurizio, Provvidenzae Santo cieloquindi resta sintonizzato per sapere quando e dove usciranno questi prossimi progetti.

Ci auguriamo che tu abbia imparato ad apprezzare Himesh Patel tanto quanto noi. Se è così, vai su Netflix e dai Enola Holmes 2 un altro ri-guarda!