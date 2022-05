Enola Holmes 2 non arriverà su Netflix a giugno 2022

Sembra l’attesa Enola Holmes 2 continua. L’imminente sequel misterioso del popolare film del 2020, basato sull’omonima serie di narrativa per giovani adulti di Nancy Springer, non arriverà su Netflix nel giugno 2022. Le star del cinema Cose più strane attrice Millie Bobby Brown e Lo stregoneè Henry Cavill,

Quindi, quando potremmo vedere il prossimo film giallo in uscita su Netflix? Scopri questo e altro qui sotto!

Aggiornamenti sulla versione di Enola Holmes 2

È ufficiale! È stato confermato che l’attesissimo secondo film uscirà nel 2022. Tuttavia, per il momento, una data precisa su quando potremo guardarlo sullo streamer deve ancora essere rivelata.

Le riprese del sequel si sono concluse a gennaio 2022, quindi è probabile che non lo abbiamo fatto Quello molto più tempo da aspettare prima Enola Holmes 2 esce su Netflix. In genere, la post-produzione richiede dai sei agli otto mesi, ovviamente, questo potrebbe variare a seconda della quantità di lavoro necessaria in post.

Ma secondo IMDb Pro, la post-produzione è stata suddivisa, con alcune riprese in fase di montaggio nel novembre 2021 e il resto nella fase finale prima dell’uscita nell’aprile 2022. Ciò suggerirebbe che il film potrebbe arrivare a i nostri schermi molto prima di quanto tutti ci aspettiamo.

Ovviamente, come accennato, non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale, ma potremmo forse ipotizzare quando sarà disponibile per lo streaming.

Lo pensiamo Enola Holmes 2 sarà con noi ad agosto, forse anche luglio al più presto. Naturalmente, questa è solo la nostra ipotesi plausibile, quindi non essere troppo deluso se ci sbagliamo. Altre pubblicazioni hanno ipotizzato che il sequel potrebbe arrivare su Netflix a settembre 2022, poiché anche il primo film ha avuto un debutto autunnale di successo.

Ma nulla è ancora ufficiale! Presto dovrai rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti.

Sinossi di Enola Holmes 2

IMDb ci ha fornito una breve descrizione di cosa aspettarsi dal sequel. Si legge: