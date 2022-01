Enola Holmes 2 non arriverà su Netflix a gennaio 2022

Dopo il successo del primo Enola Holmes film, protagonista Cose sconosciute Millie Bobby Brown e Il Witcher Henry Cavill, non è stata una grande sorpresa quando Netflix ha annunciato di aver scelto di ordinare un sequel del divertente film drammatico, nel giugno 2021.

Anche se possono sembrare secoli da quando ci è stato presentato per la prima volta il fratello più giovane di Sherlock Holmes, sembra che l’attesa Enola Holmes 2 continuerà ancora per un po’, poiché il sequel non arriverà su Netflix a gennaio 2022.

Enola Holmes 2 data di uscita

Sappiamo che Enola Holmes, la sorella adolescente ribelle di Sherlock Holmes, tornerà ad indagare su qualcosa di più misterioso nel 2022, ma per quanto riguarda una data di uscita ufficiale, beh, di per sé è ancora un mistero! A partire da gennaio 2022, siamo ancora tenuti all’oscuro su quando Enola Holmes 2 uscirà su Netflix.

Tuttavia, venerdì 7 gennaio, Netflix ha rivelato che il sequel ha ora ufficialmente concluso le riprese e ha regalato ai fan il “primo indizio della grande avventura di Enola” come parte di una clip dietro le quinte condivisa sui social media di Netflix.

Previsione della data di uscita di Enola Holmes 2

Quindi, anche se al momento potremmo non essere in grado di fornirti una data esatta per il rilascio di Enola Holmes 2, ora che sappiamo che le riprese sono terminate, potremmo essere in grado di indovinare quando potremmo vedere il sequel sullo streamer.

Dato che il primo film è uscito a settembre 2020, non è troppo esagerato presumere che il sequel seguirà un programma di rilascio simile al primo, quindi settembre 2022 è la nostra scommessa sicura. Ma qualcosa ci dice che potremmo ottenere il film un po’ prima.

Dato che il film originale Netflix è già entrato in post-produzione, lo streamer potrebbe essere tentato di pubblicare il secondo film prima se il montaggio è stato completato. Netflix ha anche iniziato a lavorare per promuovere il sequel, il che ci fa anche sperare che possa uscire prima o poi. Naturalmente, nulla è ancora ufficiale, ma il nostro istinto ci dice che potremmo vedere Enola Holmes 2 metà estate.

Dovrai rimanere sintonizzato per ulteriori aggiornamenti e novità!