Enola Holmes 2 non arriverà su Netflix a febbraio 2022

Abbiamo sfogliato l’elenco completo dei film e dei programmi Netflix in arrivo sullo streamer a febbraio 2022 e indovina quale film mancava nell’elenco? Enola Holmes 2… Purtroppo, non vedremo presto l’adolescente ribelle sui nostri schermi a risolvere nuovi misteri. Dovremo aspettare ancora un po’.

Tuttavia, il sequel dovrebbe arrivare su Netflix nel 2022. Quindi questa è una buona notizia! E il 7 gennaio, la produzione è ufficialmente terminata Enola Holmes 2. Con il film d’azione e avventura ora in post-produzione, speriamo di sentire presto l’annuncio di una data di uscita da Netflix.

Per ora, condivideremo tutto ciò che sappiamo finora sul Enola Holmes 2 data di rilascio.

Aggiornamenti sulla versione di Enola Holmes 2

Il processo di post-produzione richiede in genere dai sei agli otto mesi per i film e gli spettacoli Netflix. Tuttavia, a seconda che ci siano CGI o altri effetti speciali, lo spettacolo o il film potrebbero rimanere in post-produzione per un massimo di 12 mesi. Inoltre, la post-produzione potrebbe durare più a lungo in caso di ritardi.

Per un film come Enola Holmes, penso che stiamo guardando a una post-produzione che dura tra i sei e gli otto mesi. Detto questo, potremmo vedere il sequel su Netflix già da luglio a settembre 2022. Ciò renderebbe Enola Holmes 2 una versione estiva.

Netflix di solito pubblica i suoi film e programmi più popolari durante l’estate e Enola Holmes risponde decisamente ai criteri. Chissà? Forse vedremo il sequel pubblicato su Netflix a settembre da quando il primo film è uscito a settembre 2020. Tuttavia, speriamo in un’uscita all’inizio dell’estate.

Netflix potrebbe anche scegliere di tenere questo film per un rilascio festivo. Un altro periodo dell’anno in cui lo streamer pubblica i suoi più grandi film e spettacoli è durante le vacanze. Come accennato in precedenza, il Enola Holmes la serie di film è piuttosto popolare. Quindi potremmo guardare a una versione di fine 2022. Se il film in uscita di Netflix uscirà in estate o alla fine del 2022, vogliamo solo vedere Enola Holmes 2 entro la fine dell’anno.

Ti terremo aggiornato su tutte le cose Enola Holmes 2, quindi resta sintonizzato!