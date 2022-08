‘Enola Holmes 2’: in arrivo su Netflix a novembre 2022 e quello che sappiamo finora

Enola Holmes tornerà su Netflix nel novembre 2022 per un sequel, con Millie Bobby Brown e Henry Cavill che tornano nei rispettivi ruoli. Ecco tutto quello che sappiamo finora Enola Holmes 2.

Diretto da Harry Bradbeer, il primo film è uscito su Netflix nel settembre 2020 dopo che inizialmente era previsto che andasse al cinema. Grazie alla pandemia, la Warner Brothers ha venduto i diritti del film a Netflix e il resto è storia.

Enola Holmes attualmente è il settimo film in lingua inglese più visto su Netflix con 76 milioni di famiglie che lo guardano nei primi 28 giorni dall’uscita. Il film è anche balzato in cima alle prime 10 classifiche sopravvivendo 20 giorni nella top 10 degli Stati Uniti, ma si è classificato bene in tutto il mondo.

I rumori di un sequel dopo il primo film sono arrivati ​​​​all’inizio del 2021 con noi che abbiamo riferito che numerose fonti avevano ipotizzato che il film sarebbe tornato.

Brown aveva anche espresso le sue intenzioni per il ritorno del film dicendo:

“Vediamo come le persone rispondono al primo. Vediamo se si innamorano di Enola tanto quanto me, ma c’è sicuramente molta più storia da raccontare”.

L’annuncio ufficiale del sequel di Enola Holmes arrivato a maggio 2021.

“Il seguito è in corso! L’avventura continua mentre Millie Bobby Brown e Henry Cavill tornano nel mondo di ENOLA HOLMES, tornando a collaborare con il regista Harry Bradbeer e lo scrittore Jack Thorne in un secondo film basato sulla serie di libri di Nancy Springer sulla brillante sorella di Sherlock Holmes.

Come forse saprai, il film è stato avvolto da problemi legali con l’eredità di Arthur Conan Doyle, ma alla fine è stato respinto nel dicembre 2020.

Quando è il Enola Holmes 2 Data di uscita di Netflix?

Netflix ha confermato sulle sue piattaforme di social media che Enola Holmes 2 arriverà Venerdì, 4 novembre 2022.

🔎 ⁿᵒᵛᵉᵐᵇᵉʳ ⁴ 🔍 pic.twitter.com/kQlvo0YlvV — Netflix (@netflix) 18 agosto 2022

Chi sarà nel cast di Enola Holmes 2?

Finora solo un paio di membri del cast sono stati confermati e quelli saranno i due protagonisti del prossimo film.

Nell’annuncio iniziale del sequel, è stato confermato che solo Millie Bobby Brown e Henry Cavill sarebbero tornati nei loro ruoli rispettivamente di Enola e Sherlock.

Un secondo annuncio è stato fatto durante l’evento TUDUM di Netflix confermando che Louis Partridge sarebbe tornato per il sequel.

Quindi, il 28 settembre, Netflix ha confermato i seguenti nuovi membri del cast:

Helena Bonham Carter (Enola Holmes)

David Thewlis

Susan Wokoma (Enola Holmes)

Adeel Akhtar (Sweet Tooth)

Sharon Duncan-Brewster (Dune)

Hannah Dodd (prostitute)

Abbie Hern (Il patto)

Gabriel Tierney (Sforzo)

Serrana Su-Ling Bliss

Laurence Ellerker

Louis Partridge, che ha interpretato il compagno di Enola, Tewkesbury, dovrebbe tornare (grazie a una criptica strizzata d’occhio sul post Instagram di Millie Bobby Brown per l’annuncio), ma deve ancora essere confermato.

Chi c’è dietro il sequel di Enola Holmes?

Se non è rotto, non aggiustarlo.

La squadra dietro il film sarà in gran parte la stessa del primo film.

Harry Bradbeer che ha diretto il pluripremiato Sacco di pulci (che ha anche rotto costantemente la quarta parete come Enola Holmes fa) tornerà alla sedia del regista per il sequel. Bradbeer sta anche lavorando con Amazon con un accordo di prima occhiata.

Allo stesso modo, Jack Thorne torna per adattare la sceneggiatura del sequel dai romanzi di Nancy Springer. Thorne è anche indicato come produttore esecutivo del sequel.

Micahel Dreyer, Ali Mendes, Paige Brown, Alex Garcia, Joshua Grode e Mary Parent saranno tutti produttori.

Dov’è Enola Holmes 2 in produzione?

I rapporti di The Knowledge and the Hull Live hanno rivelato che le riprese del sequel avrebbero dovuto svolgersi al di fuori di un impianto di produzione nella strada principale di Hull nella prima settimana di ottobre 2021.

La Conoscenza ha affermato che “Enola Holmes 2 sta utilizzando un importante studio del sud-est come base di produzione” che dovrebbe essere Shepperton Studios, nel Regno Unito. Hull Live riferisce che la strada principale di Hull, nel Regno Unito, sarà “trasformata nella Londra vittoriana” il 5 e 6 ottobre. Riferiscono anche che anche la gente del posto potrebbe avere la possibilità di apparire dicendo: “La società di produzione ha anche affermato che stanno reclutando comparse per apparire come passanti vestiti con abiti vittoriani per apparire nel film e pubblicheranno annunci per il reclutamento presto.”

Secondo quanto riferito, anche le riprese del sequel si svolgeranno a Londra, proprio come il primo film.

Il 28 novembre 2021 Henry Cavill ha pubblicato su Instagram di aver concluso le riprese delle sue parti nel prossimo sequel.

Henry Cavill ha confermato che la sua parte delle riprese di #EnolaHolmes2 si è conclusa. Non è chiaro quanta più produzione rimanga. pic.twitter.com/zsV9WrNlao — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 29 novembre 2021

Il 7 gennaio 2022 la stessa Netflix ha confermato che il sequel si era concluso per intero e ha pubblicato una piccola clip per celebrare la fine delle riprese.

Cosa aspettarsi da Enola Holmes 2?

Il primo film si conclude con la riunione della famiglia Holmes (in qualche modo) ed Enola che guarda nella telecamera affermando che ha bisogno di trovare la propria strada per andare avanti.

Parlando con Decider, Bradbeer ha detto che c’è molto da aspettarsi anche dalle tensioni familiari dicendo: “Se torniamo, ci sono molti problemi rimasti in questa famiglia disfunzionale. Non solo nel Paese, che è disfunzionale, ma anche nella famiglia”.

Non si sa ancora quale mistero ci sarà nel sequel. Ci sono molte storie nella serie di libri da adattare. Usando l’ordine logico, potremmo aspettarci che il prossimo film riguardi Il caso della signora mancina che vedeva Enola cercare di trovare Lady Cecily Allistair.

Ci piacerebbe, tuttavia, che adattassero Il caso della donna mancina, che vede Enola alla ricerca del compagno di Sherlock, il dottor John Watson.

Lo terremo aggiornato nel tempo con tutte le novità Enola Holmes 2 notizie ma fateci sapere nei commenti se siete entusiasti del seguito.