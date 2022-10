Enola Holmes 2 e i sei migliori film Netflix da guardare a novembre 2022

Novembre si preannuncia un mese incredibile per i film Netflix, con sequel attesissimi come Enola Holmes 2 in arrivo, insieme a diversi film di Natale perfetti per entrare nello spirito delle feste.

Star come Jason Momoa, Justin Hartley, Florence Pugh, Lindsay Lohan, Freddie Prinze Jr. e altri hanno tutti nuovi film in arrivo su Netflix questo novembre in quella che si preannuncia una serie entusiasmante. Con le temperature esterne in calo, sembra che Netflix offra molte opzioni in modo che gli abbonati possano fare i bagagli e stare al caldo mentre si rilassano con un film eccellente!

Di seguito elenchiamo sei dei più grandi ed emozionanti film Netflix in streaming a novembre 2022.

I migliori film Netflix da guardare a novembre 2022

Enola Holmes 2, 4 novembre

Millie Bobby Brown torna per riprendere il ruolo della sorella di Sherlock Holmes, Enola Holmes. Seguendo le orme di suo fratello, Enola ora è una detective a noleggio, ma si rende presto conto che molte persone non sono ancora disposte a dare l’ora del giorno alle detective donne.

Enola sta per chiudere un negozio quando una giovane ragazza chiede aiuto per ritrovare la sorella scomparsa. Estasiata dall’avere il suo primo vero caso, Enola accetta e si ritrova coinvolta in un caso vertiginoso pieno di sinistri segreti e cospirazioni. Avrà bisogno di chiamare i suoi amici, e suo fratello, per aiutare a risolvere questo mistero.

Sharon Duncan-Brewster, David Thewlis e Hannah Dodd si uniscono a Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Adeel Akhtar, Susie Wokoma ed Helena Bonham Carter nel cast.

Innamorarsi di Natale, 10 novembre

Nel suo primo nuovo film dal 2019 Tra le ombre, l’attrice Lindsay Lohan ritorna per una dolce commedia romantica di Natale su Netflix questo novembre. Lohan interpreta un’ereditiera appena fidanzata che cade a pezzi poco prima di Natale e si sveglia con un’amnesia.

Fortunatamente per lei, ha l’assistenza di un affascinante proprietario di una loggia (Gioia‘s Chord Overstreet) e la sua giovane figlia, che la aiutano a rimettersi in piedi in tempo per le vacanze.

La meraviglia, 16 novembre

L’attrice Florence Pugh sta già ottenendo premi per la sua incredibile interpretazione in questo dramma psicologico in uscita dal regista Sebastián Leilo.

Basato sul libro di Emma Donoghue (che ha anche lavorato alla sceneggiatura), La meraviglia è ambientato nelle Midlands irlandesi nel 1862, quando la giovane Anna O’Donnell (Kíla Lord Cassidy) digiuna per diversi mesi eppure sembra rimanere in forma e in salute. Incuriosita, l’infermiera Lib Wright (Pugh) si reca nella città di Anna per indagare di persona sul “miracolo” proposto. Il paradiso è davvero all’opera o c’è qualcosa di più preoccupante in corso?

Natale con te, 17 novembre

Una pop star (Lucifero‘s Aimee Gracia) si ritira in una piccola città nel periodo natalizio per esaudire il desiderio di una giovane fan, e lì non solo trova un modo per rivitalizzare la sua carriera, ma anche una possibilità di vero amore. Questa commedia romantica adorabilmente festosa è interpretata anche da Freddie Prinze Jr. ed è senza dubbio uno dei film natalizi Netflix più attesi dell’anno!

Il diario di Noel, 24 novembre

Questi siamo noi L’allume Justin Hartley recita in questo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Richard Paul Evans. Il diario di Noel è un nuovo dramma toccante e sincero in arrivo questo Ringraziamento che vede Hartley nei panni di un autore di best seller che torna a casa per sistemare la proprietà della madre separata e scopre un diario che potrebbe aiutarlo a capire il suo passato.

Mentre scava nei ricordi della sua casa d’infanzia, potrebbe anche trovare l’amore con una giovane donna in città in un viaggio personale.

Slumberland, 18 novembre

Jason Momoa recita in questo film fantasy più grande della vita di Giochi della fame regista Francesco Lorenzo. Quando una giovane ragazza scopre una mappa del magico mondo di Slumberland, lei e un eccentrico fuorilegge (Momoa) si alleano per trovare una perla che possa esaudire il suo più grande desiderio: rivedere il suo defunto padre. Mentre attraversano il mondo mistico, dovranno sfuggire agli incubi e librarsi nei sogni in questo avvincente film per famiglie basato sulla serie di fumetti Il piccolo Nemo a Slumberland.

Quale dei nuovi film Netflix in arrivo a novembre 2022 sei più entusiasta di guardare? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!