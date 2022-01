Enola Holmes 2 data di uscita, cast, trailer, sinossi e altro ancora

Abbiamo delle fantastiche notizie di cui condividere Enola Holmes 2: arriverà su Netflix prima di quanto pensassimo.

Enola Holmes 2 sta ufficialmente accadendo su Netflix e abbiamo appena appreso alcune grandi notizie in merito Enola Holmes 2 al TUDUM, l’evento per i fan di Netflix a settembre 2021.

Non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo Netflix Enola Holmes 2.

Veniamo alle grandi novità sulla data di uscita, il cast, la sinossi e altro ancora!

Enola Holmes 2 data di uscita

Confermato Netflix Enola Holmes 2 ha terminato le riprese. La produzione è terminata a gennaio 2022. Questo è davvero un buon segno che il nuovo film di Netflix potrebbe arrivare presto.

Supponendo che tutto vada bene con la post-produzione, ci sono buone possibilità di vedere Enola Holmes 2 su Netflix già a giugno.

Probabilmente Netflix aspetterà ancora un po’ per lanciare il sequel. Fondamentalmente, abbiamo due idee per quando Netflix uscirà Enola Holmes 2.

Pensiamo che ci siano buone possibilità che Netflix lo pubblichi come una sorta di blockbuster estivo. Netflix sa quanto sia popolare questo film e otterrà numeri importanti. Al più presto, vedremo Enola Holmes 2 su Netflix nel terzo trimestre (luglio-settembre 2022).

Questa è probabilmente la data di uscita più probabile per il nuovo film.

Anche Netflix potrebbe reggere Enola Holmes 2 per le festività natalizie. Sappiamo che probabilmente non sarà un film natalizio, ma Netflix pubblica sempre grandi film e programmi sul Ringraziamento, Natale e Capodanno. Questo è il momento in cui la maggior parte delle persone ha del tempo libero. Abbiamo visto numeri enormi per The Witcher, Bridgerton, non guardare in alto, e altre uscite natalizie di Netflix a causa di questa strategia.

Quindi, penso che lo faremo Enola Holmes 2 nel terzo trimestre del 2022, ma se non verrà rilasciato, i fan dovranno probabilmente aspettare fino al Ringraziamento o al Natale per vedere il film.

Enola Holmes 2 nel cast

Millie Bobby Brown e Henry Cavill sono stati confermati Enola Holmes 2!

Anche Louis Partridge, che interpreta Tewksbury nei libri, è stato confermato come protagonista del sequel originale di Netflix. Ciò è stato confermato al TUDUM.

Dovremmo anche aspettarci che parte del cast di supporto ritorni Enola Holmes 2, tra cui Adeel Ahktar, Susie Wokoma e Fiona Shaw.

Enola Holmes sarà un grande successo. Quando ciò accade, Netflix di solito può aggiungere qualche altro grande nome a un cast stellare nei film in uscita.

Il trailer di Enola Holmes 2

Non abbiamo visto il Enola Holmes 2 ancora rimorchio. Netflix probabilmente condividerà il trailer alcuni mesi prima della data di uscita per Enola Holmes 2.

Enola Holmes 2 sinossi

Netflix non ha condiviso la sinossi di Enola Holmes 2. Detto questo, abbiamo una buona idea di cosa tratterà il prossimo film.

Ci aspettiamo che il secondo film sarà basato sul secondo libro della serie di libri di Nancy Springer, Il caso della dama mancina.

Nel libro, Enola è su un altro caso di persona scomparsa. Questa volta, Lady Cecily Alistair è scomparsa ed Enola fa il necessario per trovare la Lady.

Potremmo anche vedere Netflix distruggere un paio di misteri per il nuovo film poiché i libri sono super brevi.

Questo è tutto ciò che sappiamo Enola Holmes 2 finora. Resta sintonizzato per ulteriori notizie sull’imminente sequel del film Netflix.