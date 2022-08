Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown (finalmente!) Ottiene la data di uscita

Fin dai film di Netflix Enola Holmes è stato rilasciato per la prima volta sullo streamer a settembre 2020, i fan erano decisamente ansiosi di saperne di più sulla storia del giovane super-investigatore! Quando abbiamo ricevuto la straordinaria notizia che sarebbe arrivato un sequel, i fan del film guidato da Millie Bobby Brown stavano aspettando con impazienza notizie sulla data di uscita. E ora ce l’abbiamo!

In Enola Holmes 2, la stessa Brown assume incarichi di produttrice esecutiva insieme a Joshua Grode, Michael Dreyer, Paige Brown, Jane Houston, Harry Bradbeer e Jack Thorne. La storia è scritta da Thorne e Bradbeer.

Henry Cavill interpreta ancora una volta il famoso autore Sherlock Holmes, con Louis Partridge che riprende il ruolo di Tewkesbury. I volti più familiari includono Helena Bonham Carter nei panni di Eudoria Holmes, Susan Wokoma nei panni di Edith e Adeel Akhtar nei panni dell’ispettore Lestrade. I nuovi membri del cast sono David Thewlis e Sharon Duncan-Brewster.

Incontriamo per la prima volta la giovane adolescente mentre parte per un’avventura ricca di azione attraverso l’Inghilterra vittoriana alla ricerca di sua madre, scomparsa. L’intelligente e spensierata Enola è in grado di superare in astuzia il suo famoso fratello mentre svela una cospirazione. Il più grande detective del mondo ha affrontato la sua concorrenza più agguerrita: sua sorella. E dentro Enola Holmes 2è sicuramente ancora così!

Enola Holmes 2 data di uscita

Enola Holmes 2 arriverà venerdì 4 novembre! È un po’ più tardi di quanto sperassimo. La produzione del film è terminata a gennaio. In precedenza avevamo previsto la data di uscita di settembre 2022 poiché sarebbe trascorso un anno dall’anteprima del primo film. Ma è solo un mese in più. Immagino che se abbiamo aspettato così a lungo, possiamo aspettare ancora un po’.

Di cosa parla Enola Holmes 2?

Quindi ecco che arriva il più feroce concorrente di Sherlock Holmes, ora un detective a pagamento proprio come il suo famigerato fratello! Enola affronterà il suo primo caso ufficiale per trovare una ragazza scomparsa, il che innesca una pericolosa cospirazione che accende un mistero. Richiederà l’aiuto degli amici e dello stesso Sherlock per svelare.

Secondo Intrattenimento settimanale, gran parte del film sarà incentrato sul “teso rapporto familiare” tra Enola e Sherlock. I due si ritrovano a scontrarsi, soprattutto quando i loro casi individuali si sovrappongono.

Enola Holmes 2 debutterà venerdì 4 novembre su Netflix.