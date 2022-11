Enola e il visconte Tewkesbury finiscono insieme in Enola Holmes 2?

Enola Holmes 2 è stato finalmente presentato in anteprima su Netflix e ci sono così tante domande a cui la nostra eroina titolare deve rispondere sul suo ultimo caso. Il sequel riprende con Enola ufficialmente da sola come detective e affronta il suo primo vero caso.

Quando una giovane ragazza contatta Enola (Millie Bobby Brown) per aiutarla a rintracciare la sorella scomparsa, l’adolescente detective si imbatte in una cospirazione molto più ampia a porte chiuse della fabbrica di fiammiferi. Allo stesso modo, Sherlock (Henry Cavill) affronta un suo caso complicato che potrebbe collegarsi a quello di Enola.

Al di là del lavoro investigativo di Enola, anche la sua vita personale sarà di particolare interesse per gli spettatori. Nel primo film, Enola e il resto del pubblico hanno incontrato il visconte Tewkesbury (Louis Partridge), e la coppia aveva un’innegabile chimica. Ma qual è lo stato della loro relazione nel sequel?

Avvertimento: Spoiler prima di Enola Holmes 2.

Enola e Tewkesbury finiscono insieme in Enola Holmes 2?

Dopo una strada tortuosa per tutto il sequel, Enola e Tewkesbury finiscono insieme. Enola inizialmente sopprime i suoi sentimenti per Tewkesbury a causa del suo desiderio di abbracciare e dimostrare la sua indipendenza sia come giovane donna che come detective, ma si rende conto che innamorarsi, avere amici e chiedere aiuto non sono cose che la rendono debole .

Enola e Tewkesbury hanno una riunione elettrica al ballo quando Enola trascina il visconte in una stanza e gli chiede di insegnarle a ballare. Ovviamente, è inteso come un trampolino di lancio per Enola per ballare con William Lyon e ottenere informazioni da lui per il suo caso, ma lei e Tewkesbury che ballano insieme riaccendono la scintilla che aveva tentato di attenuare.

Alla fine del film, Enola ha pienamente accettato di essere innamorata di Tewkesbury, ma ha ancora solo leggermente smesso di rannicchiarsi al suono di altri che lo chiamavano il suo “ragazzo”. Dopo che Tewkesbury aiuta Enola e Sherlock a risolvere i misteri intricati, le porta dei fiori e camminano a braccetto per la città. Enola lo chiama amorevolmente un nincompoop mentre scherzano su un ballo in arrivo.

