Enid Sinclair muore mercoledì? Il suo destino spiegato

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

La morte e il sospetto si nascondono dietro ogni angolo della serie Netflix Wednesday mentre un brutale serial killer sta terrorizzando la gente di Jericho.

Mentre la notizia di un pericoloso mostro che si aggira nella vicina foresta inizia a diffondersi, diventa subito chiaro che nessuno nella serie è al sicuro.

Enid Sinclair è rapidamente diventata una delle preferite dai fan da quando è arrivata la serie, ma cosa le succede mercoledì e muore entro la fine della serie?

Incontra Enid Sinclair di mercoledì

Enid Sinclair viene presentato nell’episodio di apertura di mercoledì quando il protagonista Addams viene portato per la prima volta alla Nevermore Academy.

Lei è la coinquilina di Wednesday e le due non potrebbero essere più diverse.

Enid è un lupo mannaro di San Francisco e ha portato con sé il sole californiano a Nevermore poiché è estremamente brillante, frizzante e ottimista, proprio l’opposto del mercoledì cinico e apparentemente privo di emozioni.

Tuttavia, Enid ha diverse preoccupazioni che la appesantiscono poiché non è stata in grado di “uscire” e trasformarsi in un lupo mannaro, il che si è aggiunto alle crescenti pressioni dei suoi coetanei e dei suoi genitori.

Mentre ci sono tensioni immediate tra Enid e Wednesday mentre le loro diverse personalità si scontrano, un forte legame inizia a formarsi tra i due con il progredire della serie.

Mercoledì © Netflix

Enid muore mercoledì?

No, per fortuna Enid non muore nella prima stagione di mercoledì.

Tuttavia, ha qualche problema durante la stagione mentre si unisce a mercoledì durante le sue indagini sulla follia omicida in corso.

Il primo di questi si svolge nell’episodio 6 mentre lei e Wednesday si recano nella vecchia villa dei Gates per scoprire cosa possono sulla misteriosa famiglia.

Durante la loro ricerca, i due vengono attaccati dal mostro responsabile della follia omicida, ma fortunatamente sia Wednesday che Enid riescono a scappare.

Il più grande scontro con la morte di Enid, tuttavia, arriva nel finale della prima stagione quando, nei momenti finali dell’episodio, è finalmente in grado di uscire di lupo e si trasforma in un lupo mannaro, solo per finire in una lotta selvaggia con il mostruoso Hyde che era a pochi istanti dall’uccisione di mercoledì.

La lotta contro gli Hyde è sanguinosa, ma alla fine Enid ne esce vittoriosa, anche se è chiaramente scossa dall’orribile prova.

Il suo interesse amoroso Ajax è inizialmente lì per sostenerla, ma Enid invece cerca mercoledì ei due finalmente condividono il loro primo abbraccio per confortarsi a vicenda.

Mercoledì © Netflix

Chi interpreta il personaggio preferito dai fan?

Ad assumere il ruolo di Enid in Wednesday è l’attrice Emma Myers.

Secondo quanto riferito, Emma Myers è nata il 2 aprile 2002, il che le renderebbe 20 anni a partire dal rilascio di mercoledì nel novembre 2022.

Secondo i post sull’account Instagram di Emma, ​​l’attrice ha due sorelle, una delle quali si chiama Isabel.

Nonostante la sua giovane età, Emma ha già più di un decennio di esperienza nella recitazione poiché i suoi primi ruoli sono arrivati ​​nel 2010, quando avrebbe avuto solo otto anni, e dal 2020 è una presenza fissa nel mondo del cinema e della TV.

I ruoli di recitazione più importanti di Emma fino ad oggi sono arrivati ​​in film del calibro di The Baker And The Beauty, Dead Of Night, A Taste Of Christmas e il film del 2021 Girl In The Basement

Come molti attori dell’industria moderna, Emma ha una presenza notevole sui social media, principalmente su Instagram, dove vanta oltre 4,3 milioni di follower, un numero che è salito alle stelle da quando mercoledì è stato rilasciato poiché ne aveva solo 28.000 prima dell’arrivo dello spettacolo.

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

