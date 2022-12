Enid se ne va e diventa un lupo mannaro mercoledì?

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per mercoledì*

Mentre la serie del mercoledì di Netflix può raccontare la storia dell’Addams titolare di Jenna Ortega, la sua coinquilina di Nevermore Enid Sinclair ruba probabilmente la scena durante la serie.

La brillante e frizzante Enid è la prima studentessa che mercoledì incontra nella sua nuova scuola e aiuta il nuovo arrivato a fare conoscenza facendole fare un giro e presentandole tutte le diverse cricche di Nevermore.

Enid è lei stessa un lupo mannaro ma, come rivela nell’episodio 1, non è stata in grado di “uscire dal lupo” e trasformarsi.

Questa rimane una preoccupazione persistente per lei per tutta la serie, ma Enid si divora mai mercoledì o rimane nella sua forma umana?

Incontra Enid Sinclair di mercoledì

Enid Sinclair viene presentato nell’episodio di apertura di mercoledì quando il protagonista Addams viene portato per la prima volta alla Nevermore Academy.

Lei è la coinquilina di Wednesday e le due non potrebbero essere più diverse.

Enid è un lupo mannaro di San Francisco e ha portato con sé il sole californiano a Nevermore poiché è estremamente brillante, frizzante e ottimista, proprio l’opposto del mercoledì cinico e privo di emozioni.

Tuttavia, Enid ha diverse preoccupazioni che la appesantiscono poiché non è stata in grado di uscire di lupo e trasformarsi in un lupo mannaro e deve anche affrontare le pressioni dei suoi genitori.

Mentre ci sono tensioni immediate tra Enid e Wednesday mentre le loro diverse personalità si scontrano, un forte legame inizia a formarsi tra i due con il progredire della serie.

Mercoledì © Netflix

Enid divora mercoledì?

Sì, Enid è finalmente in grado di divorare nell’episodio 8 di mercoledì.

Sin da una rara conversazione a cuore aperto con Wednesday nel primo episodio, Enid è preoccupata di essere una fioritura tardiva e teme di poter essere esiliata dal suo branco se non inizia a mostrare segni di diventare un lupo mannaro oltre l’essere. in grado di estendere le sue unghie in artigli.

Tuttavia, ciò alla fine cambia nell’episodio finale della prima stagione quando tenta di trovare e aiutare Wednesday, che lei stessa è stata messa alle strette dal mostruoso Hyde.

Durante la ricerca nella foresta per mercoledì, Enid crolla mentre sta finalmente iniziando a trasformarsi grazie alla luna piena di sangue che si trova nel cielo.

Anche in forma di lupo mannaro, Enid mantiene il suo stile inconfondibile mentre la sua tinta per capelli rosa e blu viene trasferita al suo aspetto da lupo.

È emersa anche una teoria che confronta le lotte di Enid con il divoramento con il coming out gay poiché non è in grado di trasformarsi in un lupo mannaro fino a quando non lascia il suo interesse amoroso maschile Ajax per andare ad aiutare mercoledì nel momento del bisogno ed è in questo momento dove è in grado di uscire di lupo e diventare il suo vero io.

Mercoledì © Netflix

Enid aiuta a salvare la situazione

Enid non avrebbe potuto divorare in un momento migliore poiché il tempismo della sua trasformazione significa che è in grado di salvare Wednesday, che è a pochi istanti dall’essere ucciso da Hyde.

Con il feroce mostro che sta per colpire, il lupo mannaro Enid interviene e impedisce a Wednesday di essere ferito.

Segue quindi un brutale combattimento con il lupo mannaro di Enid e Hyde che sferrano alcuni colpi spaventosi con qualsiasi cosa, dagli artigli ai denti.

Alla fine, Enid riesce a sconfiggere Hyde ma rimane scossa dall’orribile incontro.

Il suo interesse amoroso Ajax è inizialmente lì per sostenerla, ma Enid invece cerca mercoledì e i due finalmente condividono il loro primo abbraccio per confortarsi a vicenda dopo le rispettive prove.

Mercoledì © Netflix

Mercoledì è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo essere stato rilasciato il 23 novembre 2022.

Mostra tutto

In altre notizie, Rudolph The Red-Nosed Reindeer: 2022 TV e opzioni di streaming negli Stati Uniti