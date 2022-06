Emmy Awards: l’episodio di “Stranger Things” Il caro Billy può forse battere un record di sei anni stabilito da “Battle of the Bastards” di Game Of Thrones

Il dramma medievale Il Trono di Spade è stato uno dei drammi più leggendari nella storia del cinema inglese che ha ricevuto un enorme numero di riconoscimenti. Tuttavia, la nuova stagione di Stranger Things ha battuto diversi record ed è emersa come lo spettacolo più visto dell’anno. Considerando il successo dello spettacolo, sembra che Netflix potrebbe detronizzare il Game of Thrones. Dal record di singolo episodio più premiato che l’episodio 9 della stagione 6 detiene fino ad ora. Dopo che il nuovo capolavoro dei Duffer Brothers è arrivato su Netflix. Gli spettatori erano completamente innamorati della presentazione straziante che ha fatto l’episodio “Dear Billy”.

L’episodio 4 di Stranger Things “Dear Billy” ha catturato l’attenzione dei suoi spettatori e critici

La maledizione di Vecna ​​ha profondamente affascinato le menti degli spettatori e ha reso l’episodio 4 un discorso in corso sulla città. Con visioni accattivanti, traumi mentali, terrore intrinseco e, soprattutto, le persone che si contorcono in silenzio di Max hanno profondamente colpito.

Secondo UPROXX, l’episodio “Dear Billy” probabilmente batterà i record degli Emmy che l’episodio Battle of the Bastards detiene con sei premi. Il motivo è che Netflix propone Cose più strane episodio 4 per sette imminenti Emmy Awards del 2022, tra cui eccezionale supervisione musicale, regia eccezionale, acrobazie eccezionali, montaggio di immagini con telecamera singola eccezionale, attore ospite eccezionale, fotografia eccezionale e trucco protesico eccezionale.

Questo episodio è un misto di rappresentazioni eccezionali. Che si tratti dell’orribile rifacimento della recitazione di Jamie Campbell o della recitazione di Sadie Sinks. Inoltre, si presume se Cose più strane vince tutti e sette i premi, batterà il benchmark fissato da Netflix Original.

Stranger Things è impostato per un percorso glorioso

Il dramma soprannaturale della fine degli anni ’80 non solo ha conquistato il cuore del pubblico, ma ha anche ricevuto consensi attraverso sette Emmy Awards negli ultimi otto anni. Tuttavia, la stagione 4 ha portato un’enorme trasformazione e l’ha reso uno degli spettacoli più popolari in tutto il mondo. Indubbiamente, il merito va alla grafica di fascia alta, che rivela trama, azione elettrizzante e rappresentazioni dei personaggi maturati.

In particolare, Sadie Sink alias Max Mayfield la cui crudezza nell’episodio ha portato “Dear Billy” al top quando Max era sull’orlo della morte e consegnava lettere ai suoi cari. Mentre l’amicizia è il nucleo che l’ha salvata dalle grinfie di Vecna ​​e lei salta di nuovo al cimitero. Non è troppo lontano quando scopriremo se Dear Billy porterà a casa tutti e sette i premi. I risultati delle nomination per la 74a edizione degli Emmy Awards usciranno il 12 luglio 2022.

Pensi Cose più strane vincerà i premi?

