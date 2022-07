Emmy 2022: tutte le nomination Netflix ricevute

Benvenuto nella carrellata completa di tutte le nomination agli Emmy che Netflix ha ottenuto ai Primetime Emmy Awards del 2022.

All’inizio dell’anno, abbiamo pubblicato l’elenco dei titoli per i quali Netflix sperava di ottenere nomination (o almeno per gli spettacoli/film per i quali stavano facendo una campagna comunque), quindi ora vediamo come si accumula.

L’elenco completo dei vincitori degli Emmy sarà annunciato in diretta il 12 settembre alle 20:00 Eastern e alle 17:00 Pacific su NBC e Peacock.

35 singoli spettacoli Netflix, documentari, speciali di cabaret e film hanno ricevuto nomination agli Emmy 2022.

Lo spettacolo più nominato di Netflix nel 2022 è stato Gioco del calamaro con 14 nomination.

Netflix ha perso contro HBO e HBO Max per le nomination più individuali agli Emmy, ma ha battuto comodamente Disney, Apple e Amazon.

Ecco come si accumula il conteggio:

Nomination massime HBO / HBO: 140 (da 130 nel 2021)

Nomination Netflix: 105 (in calo da 129)

Nomination Hulu: 58 (rispetto a 25)

Nomination per Apple TV+: 51 (prima erano 35)

Nomination Disney+: 34 (in calo da 71)

Nomination Amazon Prime: 30

Nomine di primaria importanza: 11

Nomination Peacock Nomination: 3

Esaminiamo ora tutte le nomination che Netflix ha ottenuto nel 2022:

Elenco completo delle nomination agli Emmy Netflix 2022

Ali Wong: Don Wong Scrivere per uno speciale di varietà

I diari di Andy Warhol Fotografia per un programma di saggistica Regia per un programma di documentari/saggistica Serie di documentari o saggistica Scrivere per un programma di saggistica



Arcano Programma animato Montaggio del suono per una serie comica o drammatica

Grande bocca Performance di doppiaggio del personaggio

Bridgerton Costumi d’epoca Acconciatura del periodo e/o del personaggio Performance di doppiaggio del personaggio

Allegria Regia per un programma di realtà Modifica delle immagini per un programma di realtà non strutturato Programma di realtà non strutturata

Cobra Kai Montaggio del suono per una serie comica o drammatica (mezz’ora) e animazione Coordinamento acrobatico per una serie comica o un programma di varietà

Bebop cowboy

Dave Chappelle: Il più vicino Regia per uno speciale di varietà Speciale varietà (preregistrato)

Emilia a Parigi Scenografie per un programma narrativo (mezz’ora)

14 picchi: niente è impossibile Composizione musicale per una serie di documentari o uno speciale

Penso che dovresti andartene con Tim Robinson Attore in una serie comica o drammatica in forma breve Commedia in forma breve, serie drammatica o varietà



Inventare Anna Casting per una serie limitata o antologica o un film Attrice protagonista in una serie limitata o antologica o in un film Serie limitata o antologica

jeen-yuhs: una trilogia di Kanye Serie di documentari o saggistica

Perso nello spazio Effetti visivi speciali in una stagione o in un film

L’amore è cieco Programma di realtà strutturata

L’amore sullo spettro degli Stati Uniti Casting per un programma di realtà Modifica delle immagini per un programma di realtà non strutturato Programma di realtà non strutturata



Amore, morte + robot Programma animato in forma abbreviata Montaggio del suono per una serie comica o drammatica (mezz’ora) e animazione

Domestica Regia di una serie limitata o antologica o di un film Attrice protagonista in una serie limitata o antologica o in un film Scrivere per una serie limitata o antologica o un film

Spuntino di mezzanotte Montaggio del suono per una serie limitata o antologica, film o speciale

Il mio ospite non ha bisogno di presentazioni con David Letterman Serie di saggistica ospitata o speciale

Azzeccato! Host per un programma di realtà o competizione Programma del concorso

Nicole Byer: BBW (Big Beautiful Weirdo) Scrivere per uno speciale di varietà

Norm Macdonald: Niente di speciale Regia per uno speciale di varietà Speciale varietà (preregistrato) Scrivere per uno speciale di varietà

I nostri grandi parchi nazionali Fotografia per un programma di saggistica Narratore



Ozark Scenografie per un programma narrativo contemporaneo (un’ora o più) Casting per una serie drammatica Fotografia per una serie a telecamera singola (un’ora) Regia per una serie drammatica Trucco contemporaneo (non protesico) Supervisione musicale Attore protagonista in una serie drammatica Attrice protagonista in una serie drammatica Attrice non protagonista in una serie drammatica Attore ospite in una serie drammatica Serie drammatica Mixaggio del suono per una serie comica o drammatica (un’ora) Scrivere per una serie drammatica

Occhio strano Scenografia per una serie di varietà, realtà o competizione Casting per un programma di realtà Regia per un programma di realtà Modifica delle immagini per una realtà strutturata o un programma di concorrenza Presentatore per un programma di realtà o competizione Programma di realtà strutturata

Ritorno nello spazio Composizione musicale per una serie di documentari o uno speciale (colonna sonora originale)

Bambola russa Fotografia per una serie a telecamera singola (mezz’ora)

Vendo tramonto Programma di realtà non strutturata



Gioco del calamaro Scenografie per un programma narrativo contemporaneo (un’ora o più) Fotografia per una serie a telecamera singola (un’ora) Regia per una serie drammatica Montaggio di immagini a telecamera singola per una serie drammatica Musica a tema del titolo principale originale Attore protagonista in una serie drammatica Attore non protagonista in una serie drammatica Attore non protagonista in una serie drammatica Attrice non protagonista in una serie drammatica Attrice ospite in una serie drammatica Serie drammatica Effetti visivi speciali in un unico episodio Spettacolo acrobatico Scrivere per una serie drammatica



Cose più strane Scenografie per un periodo narrativo o un programma fantasy (un’ora o più) Casting per una serie drammatica Montaggio di immagini a telecamera singola per una serie drammatica Acconciatura del periodo e/o del personaggio Trucco del ciclo e/o del personaggio (non protesico) Trucco protesico Supervisione musicale Serie drammatica Montaggio del suono per una serie comica o drammatica (un’ora) Mixaggio del suono per una serie comica o drammatica (un’ora) Effetti visivi speciali in una stagione o in un film Coordinamento acrobatico per una serie drammatica, una serie limitata o antologica o un film Spettacolo acrobatico

Il truffatore di Tinder Modifica delle immagini per un programma di saggistica Composizione musicale per una serie di documentari o uno speciale (colonna sonora originale) Speciale documentario o saggistica Montaggio del suono per un programma di saggistica o realtà (singola o multicamera) Scrivere per un programma di saggistica

Vichinghi: Valhalla Effetti visivi speciali in un unico episodio

Lo stregone Costumi fantasy/fantascientifici Effetti visivi speciali in una stagione o in un film Coordinamento acrobatico per una serie drammatica, una serie limitata o antologica o un film



Questo è l’elenco completo delle nomination Netflix per il 2022. Congratulazioni a tutti i soggetti coinvolti.

Torneremo a settembre 2022 per l’elenco completo delle vittorie Netflix Emmy 2022.