Emmy 2022: “The Witcher” di Netflix si scontrerà con i Marvel Biggies Moon Knight e Loki insieme al libro di Boba Fett per più vincitori

Mentre le nomination agli Emmys 2022 sono in uscita, ci sono un sacco di speculazioni nell’aria. La stessa Netflix ha nomination per 35 spettacoli individuali, film e stand-up. Complessivamente, ha ottenuto un totale di 105 nomination, 24 in meno rispetto allo scorso anno. Pertanto, ha perso contro HBO e HBO Max, che hanno ottenuto il maggior numero di nomination con 140. Una delle principali nomination che Netflix ha ottenuto è stata per la stagione 2 di una delle sue serie più popolari, Lo stregone. La stagione 2 di questo spettacolo è uscita a dicembre 2021.

Ma chi è in competizione con lo spettacolo questa volta? Leggi di più per scoprire!

Quante nomination ha fatto Lo stregone ottenere?

Per chi non lo sapesse, lo spettacolo è basato su una serie di libri dell’omonimo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La versione televisiva per Netflix è stata creata da Lauren Schmidt Hissrich. La trama dello spettacolo è ambientata su una massa continentale chiamata “il Continente”. È la storia di Geralt di Rivia, destinato a incontrare la principessa Ciri.

Complessivamente, Lo stregone la stagione 2 ha ottenuto un totale di 3 nomination in 3 categorie-

Eccezionale coordinamento delle acrobazie per una serie drammatica, una serie limitata o antologica o un film Eccezionali effetti visivi speciali in una stagione o in un film Costumi fantastici/fantascientifici – Episodio 8 “Famiglia”

Quali spettacoli sono contrari per le nomination?

The Witcher è alle prese con tre grandi spettacoli. Questi spettacoli sono- Cavaliere della Luna, Loki, e Il libro di Boba Fett. Vedi, questi tre hanno dato Lo stregone una dura lotta nelle stesse tre categorie. Le prime due, essendo produzioni Marvel Studio, hanno già guadagnato un enorme seguito. Tuttavia, Lo stregone è uno spettacolo fantastico e ha alte possibilità di vincita.

Bene, tutto ciò che possiamo fare è aspettare. E quello che puoi fare è guardare The Witcher su Netflix.

