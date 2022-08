Emmy 2022: le possibilità di Julia Garner di vincere i premi salgono con la presentazione di questi episodi di “Ozark”

Il Ozark la star di successo Julia Garner ha cancellato due Emmy per la squadra nel mese precedente. Quasi tutte le sue esibizioni durante lo spettacolo hanno evocato gli spettatori. Tuttavia, alcune scene specifiche sono passate alle pagine della storia come una delle migliori recitazioni e giochi di ruolo sullo schermo nell’industria televisiva. Qui, vi portiamo gli episodi selezionati per le sue nomination agli Emmy che hanno galvanizzato lo spettacolo di premiazione per premiarla con il riconoscimento atteso e meritato.

La migliore interpretazione sullo schermo di Julia Garner sui set di Ozark per Gli Emmy

Ruth Langmore di Julia Garner Ozark era nota per la sua incoscienza quando si trattava di famiglia. La protagonista femminile più audace non temeva nulla, ma il suo tallone d’Achille era sempre la sua famiglia, che teneva più vicino al suo cuore. Uno di questi personaggi era suo cugino, Wyatt, interpretato da Charlie Tahan. Nell’episodio 7, “Santificato,” della scorsa stagione, lo uccidono senza motivo, insieme alla sua caotica moglie contorta, Darlene. Alla morte di suo fratello, Ruth vola in una rabbia rossa e selvaggia. Fumante di rabbia, affronta Marty (Jason) e Wendy (Laura) poiché li ritiene responsabili della morte scioccante.

Julia offre questi dialoghi strazianti mentre punta un fucile contro Marty e chiede informazioni sull’assassino. Questa scena non era una delle migliori, ma davvero LA MIGLIORE interpretazione di Julia nell’intero spettacolo. In precedenza, era stata acclamata per la sua personalità tagliente e arguta e per i suoi dialoghi, ma questa scena ha dominato tutti i suoi precedenti lavori come attrice. Ha messo in evidenza l’effettiva veemenza e forza del suo personaggio.

LEGGI ANCHE: Julia Garner inizia le riprese del suo prossimo filmL’Albergo Reale‘

Julia Garner sta segnando il suo posto a Hollywood

Giustamente, questa scena ha portato a Julia la fama e la gloria che meritava. Oltre ad essere la vincitrice degli Emmy Awards due volte, ha ottenuto nomination un paio di volte in più. Dopo aver dato fuoco all’industria televisiva, Julia è pronta per tornare a Hollywood. Questa volta condivide lo schermo con grandi nomi dell’industria come Kitty Green e attori come Jessica Henwick e Hugo Weaving.

Mentre aspettiamo che i suoi grandi successi arrivino sui nostri schermi, guarda tutti gli episodi di Ozark e trova la prova della magia di Julia nello spettacolo.

Il post Emmys 2022: le possibilità di Julia Garner di incassare i premi salgono con questi episodi di “Ozark” La presentazione è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.