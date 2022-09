Emma Mackey ritorna alla grande, poiché il suo ultimo film assicura il 100% di Rotten Tomatoes Rating

Emma Mackey ci ha conquistato in tutto nella serie per adulti di Netflix Educazione sessuale. Hai mai guardato Maeve Wiley e hai pensato che fosse nata nella generazione sbagliata? Il suo personaggio possiede la conoscenza e il dono della letteratura che pochissimi in questa generazione capiranno. Bene, l’ultimo film di Emma Mackey è una delizia per i fan che volevano vederla in un periodo più antico vivere i suoi sogni letterari.

Emily è appena stata presentata in anteprima al Toronto International Fim Festival e tutti hanno solo lodi per il film brillante. Segnare un punteggio di approvazione del 100% su Rotten Tomatoes non è un’impresa facile da raggiungere, ma il Educazione sessuale l’attrice lo ha fatto, facendo sembrare tutto il tempo senza sforzo. Continua a leggere per scoprire qual è il Educazione sessuale attrice, l’ultimo film di Emma Mackey è tutto.

Emma Mackey fa un ritorno di successo con Emily

Il pubblico in generale la considera un attore sottovalutato. La pura devozione e la facilità con cui l’attrice interpreta il suo personaggio è assolutamente geniale. Inoltre, Emilia è un film biografico su Emily Jane Brontë. È ampiamente acclamata per Cime tempestose, che oggi è considerato uno dei più bei pezzi della letteratura inglese classica. Oltre ad Cime tempestosela famosa scrittrice ha anche pubblicato una raccolta di poesie insieme alle sue sorelle Charlotte e Anne.

Emma Mackey interpreta il ruolo di Emily, Fionn Whitehead interpreta Branwell Brontë e Alexandra Dowling e Amelia Gething interpretano rispettivamente le due sorelle Charlotte e Anne. Ancora più importante, questo film è il debutto alla regia di Frances O’Connor che ha colpito la palla fuori dal parco con il suo primo lavoro stesso. È nota soprattutto per le sue esibizioni in Intelligenza artificiale e Parco Mansfield.

Il film ha conquistato la critica. Un maestro nelle recensioni di film, Jason Bailey di The Playlist, ha elogiato France O’Connor e ha espresso tutti i nostri pensieri quando ha detto che il suo primo lavoro sembra quello di un maestro affermato. Inoltre, la gioia che proverai guardando Emma Mackey mentre Emily infrange tutte le norme ed essere se stessa indipendente è ultraterrena.

Lo scrittore aveva una fantasia creativa e, nonostante le critiche, non ha esitato a metterle su carta. Sfortunatamente, al momento non è disponibile su nessun servizio di streaming online, ma siamo sicuri che Netflix si avvierà.

Come ci si sente a guardare la Maeve dai capelli rossi Educazione sessuale interpretare uno scrittore del diciottesimo secolo? Fatecelo sapere nei commenti in basso.

