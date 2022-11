Emily the Criminal è con Aubrey Plaza su Netflix?

Emilia la Criminale con Aubrey Plaza è uscito nelle sale il 12 agosto 2022 e, ora che è passato del tempo, le persone si chiedono se il thriller poliziesco sia già arrivato a un servizio di streaming. È su Netflix? Abbiamo risposto a questa domanda proprio di seguito.

Emilia la Criminale è stato scritto e diretto da John Patton Ford. Ford ha esordito alla regia con questo film. In precedenza aveva diretto un cortometraggio intitolato Pattuglia.

Tyler Davidson, Plaza e Drew Sykes hanno firmato come produttori, con Dexter Braff, Kevin Flanigan, Angus Wall, Kent Kubena, Lowell Shapiro e Mike Dill come produttori esecutivi. Il film è stato finanziato da Low Spark Films in associazione con Fear Knot Productions. Inoltre, Plaza ha prodotto sotto la sua compagnia Evil Hag Productions.

Il thriller poliziesco segue una donna di nome Emily, sfortunata e profondamente indebitata fino a quando un giorno, un collega la mette in contatto con un losco lavoro come “acquirente fittizio”, che in realtà si rivela essere una truffa con carta di credito. Anche se inizia a fare soldi velocemente, Emily scopre presto che ci sono conseguenze mortali per il capitalismo del mercato nero. Oltre a Plaza, il cast è composto da Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke, Gina Gershon, Jonathan Avigdori, Bernardo Badillo, John Billingsley e Brandon Sklenar.

Emily la criminale su Netflix?

Non ancora! Secondo Cosa c’è su Netflix, Emilia la Criminale arriverà su Netflix mercoledì 7 dicembre 2022. Tuttavia, lo streamer non ha confermato ufficialmente questa data di uscita, quindi è possibile che non arrivi il 7 dicembre. Una volta che Netflix rilascerà l’elenco completo dei nuovi film e programmi in arrivo a dicembre 2022, dovremmo sapere con certezza se il thriller poliziesco uscirà o meno il 7 dicembre. Naturalmente, puoi contare su Netflix Life per farti sapere subito.

Nel frattempo, dai un’occhiata all’avvincente trailer ufficiale Emilia la Criminale sotto!