Emily The Criminal arriva su Netflix a dicembre 2022

Netflix sarà la casa di streaming per una delle nuove uscite di film più recensite del 2022 a dicembre 2022. Emily the Criminal è stata annunciata come parte della formazione Netflix USA di dicembre 2022.

Uscito nelle sale nell’agosto 2022, il film ha ricevuto recensioni entusiastiche, guadagnandosi persino l’ambita valutazione di Certified Fresh su RottenTomatoes. Oggi si attesta al 94%, con anche punteggi di pubblico elevati su tutta la linea.

Aubrey Plaza interpreta Emily, una giovane donna gravata dai debiti studenteschi e completamente bloccata dal mercato del lavoro a causa di precedenti penali. In cerca di reddito ovunque può ottenerlo, Emily accetta concerti loschi, incluso dove compra beni con carte di credito rubate. La sua incursione nel crimine diventa più profonda da lì.

A completare il cast del thriller poliziesco ci sono Theo Rossi, Megalyn Echikunwoke, Jonathan Avigdori, Kim Yarbrough e Gina Gershon.

John Patton Ford scrive e dirige.

Quando sarà Emily the Criminal su Netflix?

Il film arriverà su Netflix probabilmente con un unico accordo poiché Netflix non ha pubblicamente alcun accordo di uscita con Roadside Attractions o Vertical Entertainment. Tuttavia, trasporta regolarmente film da ciascun distributore.

La Universal Pictures detiene i diritti di distribuzione al di fuori degli Stati Uniti, il che significa che la maggior parte delle regioni alla fine trasmetterà in streaming Emily the Criminal nei prossimi 4 anni, ma non a dicembre come fanno gli Stati Uniti.

Secondo la pagina Netflix per il titolo, Emilia la Criminale arriverà il 7 dicembre 2022facendo di Netflix il suo debutto in streaming di video on demand, essendo già disponibile su VOD.

Per ulteriori informazioni su ciò che arriverà su Netflix a dicembre 2022, tienilo bloccato su Cosa c’è su Netflix, dove parleremo e riferiremo sulle date di uscita fino all’ultimo mese dell’anno.

