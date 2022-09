“Emily in Paris” Stagione 3 su Netflix: prime immagini e cosa aspettarsi

Emily a Parigi lo è attualmente una delle serie comiche più popolari e di successo su Netflix e tornerà presto per la sua terza stagione. I fan saranno felici di saperlo Emilia a Parigi è stato anche rinnovato per una quarta stagione. Nel frattempo, continueremo a coprire tutto ciò che riguarda Emilia a Parigi stagione 3 su Netflix.

Emilia a Parigi è una commedia romantica originale Netflix creata da Darren Star. Star è il creatore dell’amato Sesso e cittàe la sua serie sequel E proprio così. Lo spettacolo è prodotto dalla produzione di Star Darren Star Productions ed è anche prodotto insieme a MTV Entertainment Studios e Jax Media.

La serie si svolge a Parigi, in Francia, ed è incentrata sulla donna americana del Mid-Western Emily, una stratega dei social media, che ottiene il lavoro dei suoi sogni alla Savoir e si trasferisce nella Città della Luce per perseguire la sua carriera. Quello che scopre è uno scontro culturale mentre inizia ad adattarsi alla sua nuova vita mentre si destreggia tra carriera, storia d’amore e amicizie.

Qual è lo stato di rinnovo di Netflix Emilia a Parigi stagione 3?

Stato di rinnovo ufficiale di Netflix: Rinnovato (Ultimo aggiornamento: 12/09/2022)

Al suo ritorno su Netflix, Emilia a Parigi ha avuto un impatto immediato sulla top ten di Netflix ed è stato rapidamente soppiantato Lo stregoneche all’epoca era il numero uno.

Da quando Netflix ha iniziato a pubblicare i suoi dati di visualizzazione orari globali e regionali, Emilia a Parigi è stato osservato per un totale di 341.630.000 milioni di ore mentre era tra i primi dieci.

È grazie agli incredibili dati di visualizzazione che Netflix ha rapidamente rinnovato la serie per una terza e quarta stagione.

Da cosa aspettarsi Emilia a Parigi stagione 3?

Emily ha alcune scelte importanti davanti a sé nella prossima stagione, in particolare sulla sua carriera e vita amorosa.

Dopo che il capo di Emily, Madeline, è arrivato dagli Stati Uniti, ha subito litigato con Sylvie, che alla fine ha lasciato Savoir per avviare la sua società di marketing. Nel frattempo, Sylvie ha offerto a Emily un posto presso l’azienda, lasciando Emily a decidere tra rimanere a Parigi o continuare a inseguire la sua promozione a Chicago. Dato il nome della serie, ci aspettiamo che Emily rimanga nella Città della Luce.

Emily sta anche soffrendo di lezioni di amore e amicizia mentre lottava per decidere tra il banale banchiere britannico Alfie o il bel Gabriel. Alfie vuole impegnarsi in una relazione a distanza con Emily, tuttavia, mantiene ancora i suoi sentimenti per Gabriel e stava per esprimergli quei sentimenti prima che venisse rivelato che è tornato con la sua ex, Camille.

Il ritorno di Camille con Gabriel è un enorme tradimento della fiducia e della sua amicizia con Emily, poiché la coppia aveva precedentemente promesso che avrebbero interrotto la loro ricerca di Gabriel per il bene della loro amicizia. Ma con il tradimento di Camille, Emily ora intensificherà la sua ricerca di Gabriel e la coppia sarà in grado di tenersi le mani lontane l’una dall’altra?

In chi possiamo aspettarci di vedere Emilia a Parigi stagione 3?

Ci aspetteremmo di vedere molti dei membri del cast principale e di supporto riprendere i loro ruoli nella terza stagione di Emilia a Parigi:

Lily Collins – Emily Cooper

Philippine Leroy-Beaulieu – Sylvie Grateau

Ashley Park – Mindy Chen

Lucas Bravo – Gabriele

Samuel Arnold – Julien

Bruno Gouery – Luc

Camille Razat – Camille

William Abadie – Antione Lambert

Lucien Laviscount – Alfie

Prime immagini di Emilia a Parigi stagione 3

Quando potremmo aspettarci di vedere Emilia a Parigi stagione 3 su Netflix?

Partendo dal presupposto che non ci sarebbero ritardi nella produzione, potremmo vedere la terza stagione su Netflix prima della fine del 2022.

La seconda stagione è stata girata all’inizio di maggio e terminata entro la fine di luglio. Se la serie segue un programma simile, aspettati un rilascio alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

Sono state rilasciate pochissime immagini, tuttavia, la pagina Instagram Diet Prade ha rivelato uno dei nuovi adattamenti di Emily per la prossima stagione.

Netflix ha rinnovato Emilia a Parigi per una quarta stagione?

Quando Netflix ha fatto l’annuncio che Emilia a Parigi è stata rinnovata per una terza stagione, è stato anche rivelato che la serie è stata rinnovata per una quarta stagione.

Netflix non ha annunciato se la quarta stagione sarà o meno l’ultima Emilia a Parigituttavia, quando arriverà la stagione 3 saremo sicuri di saperne di più.

