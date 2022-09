Emily in Paris stagione 3 non arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

È quasi ora di avere un’altra felice vacanza con Emilia a Parigi! Sfortunatamente, quella vacanza non sarà Halloween perché Emilia a Parigi la stagione 3 non uscirà su Netflix nell’ottobre 2022. Ma l’attesa per nuove disavventure con Emily non sarà molto più lunga adesso.

L’ultima volta che abbiamo lasciato Emily nel finale della seconda stagione, si è trovata di fronte a un’enorme decisione che ha cambiato la vita sul suo futuro professionale. O rimane a Parigi per lavorare con Sylvie o pianifica un ritorno a Chicago per un’importante promozione in futuro. Cosa farà?!

Questo non sta nemmeno menzionando le altre incertezze che sta affrontando nella sua vita personale. Proprio mentre è pronta per andare all-in con Gabriel, scopre che si è trasferito con Camille. Nel frattempo, Alfie prepara un piano per una relazione a distanza. Ancora una volta, cosa farà?!

Come accennato in precedenza, non avremo queste risposte nell’ottobre 2022. Emilia a Parigi la stagione 3 non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi titoli di uscita in arrivo entro il mese. Ma il cast ha recentemente annunciato la data di uscita della terza stagione per questo dicembre.

Emily in Paris data di uscita della terza stagione

Durante il fan event di TUDUM il 24 settembre, Lily Collins è stata raggiunta da Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat e Lucien Laviscount per annunciare il Emilia a Parigi data di uscita della stagione 3. I nuovi episodi della serie di successo arriveranno Mercoledì 21 dicembre.

Prima dell’annuncio, avevamo previsto che la stagione sarebbe stata rilasciata a dicembre, come la stagione 2 dell’anno precedente (22 dicembre, per l’esattezza), o all’inizio del 2023. Per fortuna, Netflix ha optato per l’uscita più presto e i fan lo faranno di nuovo passare la pausa invernale con Emilia a Parigi.

Attualmente, il cast sta girando Emilia a Parigi stagione 4, che è stata girata in sequenza con la stagione 3. Considerando la stagione girata prima del previsto, dovremmo vedere un’inversione di tendenza più rapida per l’uscita della stagione 4 nel 2023. Più Emily è, meglio è!

Salva la data per Emilia a Parigi stagione 3 il 21 dicembre.