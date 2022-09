Emily in Paris stagione 3 non arriverà su Netflix a settembre 2022

È passato troppo tempo da quando abbiamo incontrato le disavventure romantiche e di marketing di Emily Cooper a Parigi, ma per fortuna, Emilia a Parigi la stagione 3 è in arrivo!

Dopo Emilia a Parigi la seconda stagione è stata presentata in anteprima prima del Natale nel 2021, Netflix ha rinnovato per un terzo la serie di commedie romantiche nominate agli Emmy e quarta stagione.

La nuova stagione è stata in produzione a Parigi per tutta l’estate, ma ulteriori dettagli su quando aspettarsi la stagione non sono stati ancora annunciati. Si spera che Netflix divulghi nuovi dettagli all’evento dei fan di TUDUM il 24 settembre.

Sfortunatamente, la nuova stagione non sarà pubblicata su Netflix a settembre 2022. Emilia a Parigi la terza stagione non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e spettacoli in arrivo nel mese. Ecco le ultime previsioni di rilascio per la terza stagione!

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Emily in Paris

Nel giugno 2022 sono iniziate le riprese Emilia a Parigi stagione 3 e, a partire da settembre 2022, sembra che il cast e la troupe stiano ancora lavorando sodo per creare la nuova stagione. Ashley Park, che interpreta Mindy nella serie, ha condiviso uno scatto dietro le quinte il 23 agosto.

Anche se le riprese potrebbero finire nei prossimi mesi, la produzione della stagione 3 ha richiesto più tempo rispetto alla stagione 2. La seconda stagione è stata girata da maggio a luglio 2021 ed è stata successivamente rilasciata il 22 dicembre 2021. Quello Emilia a Parigi la stagione 3 è stata girata molto dopo il luglio di quest’anno, una data di uscita entro la fine del 2022 potrebbe essere altamente improbabile.

Fino a quando non arriveranno ulteriori informazioni sul processo di ripresa dal cast e dalla troupe, prevediamo un’uscita per la terza stagione all’inizio del 2023, forse a gennaio o addirittura a febbraio come collegamento a San Valentino. Un’altra uscita prima di Natale sembra un’impresa difficile in questo momento, ma ancora una volta, dovremo aspettare e vedere.

Resta sintonizzato per saperne di più Emilia a Parigi notizie e aggiornamenti sulla stagione 3 da Netflix Life!