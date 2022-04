Emily in Paris stagione 3 non arriverà su Netflix a maggio 2022 (ultimo aggiornamento)

Se stai aspettando con impazienza la prossima stagione di Emilia a Parigi, non sei il solo. Non ne abbiamo mai abbastanza delle avventure di Emily Cooper a Parigi e la notizia che Netflix ha rinnovato la serie nominata agli Emmy per altre due stagioni non potrebbe renderci più felici. Allora, quando è Emilia a Parigi stagione 3 in uscita?

Emilia a Parigi la stagione 2 è stata rilasciata a dicembre 2021 prima delle vacanze e ha dimostrato che la serie non era solo una commedia romantica lampo. Quel finale cliffhanger ha implorato per un’altra stagione, ed è esattamente quello che otterremo con la terza stagione.

Purtroppo, Emilia a Parigi la stagione 3 non sarà pubblicata su Netflix a maggio 2022. La serie non è stata inclusa nell’elenco completo dei nuovi film e programmi in uscita in arrivo nel mese, ma non ci aspettavamo che la nuova stagione venisse rilasciata così presto.

Il cast e la troupe non si sono ancora riuniti a Parigi per iniziare le riprese della terza stagione, ma di recente abbiamo sentito alcune notizie interessanti sulla serie quando il cast si è riunito per festeggiare Emilia a Parigi al PaleyFest nell’aprile 2022.

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Emily in Paris

Durante il PaleyFest, il creatore Darren Star ha raccontato a Variety quella produzione Emilia a Parigi la stagione 3 dovrebbe iniziare a giugno 2022. Fortunatamente per i fan, la produzione non durerà a lungo per questa particolare serie, con le riprese della seconda stagione tra maggio e luglio 2021.

Tuttavia, con le riprese che questa volta inizieranno più tardi, è probabile che avremo anche una data di uscita successiva. Ci siamo abituati Emilia a Parigi in arrivo alla fine dell’anno, ma a seconda di cosa succede questa volta, la stagione 3 potrebbe essere rilasciata all’inizio del 2023.

Per ora, incrociamo le dita per un altro calo di dicembre nel 2022, ma in caso contrario, potremmo aspettare fino a gennaio o febbraio 2023.

Una cosa è certa, però: Emilia a Parigi la stagione 3 varrà la pena aspettare. Lucien Laviscount tornerà come Alfie come una serie regolare nella prossima stagione, assicurando che il dramma del triangolo amoroso di Emily continuerà. Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà nei nuovi episodi!

Resta sintonizzato per saperne di più Emilia a Parigi notizie e aggiornamenti sulla data di uscita!