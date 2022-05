Emily Deschanel ‘Devil in Ohio’ Serie limitata Netflix: cosa sappiamo finora

Netflix ha collaborato con l’autrice e produttrice Daria Polatin per adattare il suo romanzo intitolato Diavolo nell’Ohio, che ha rilasciato nel 2017. Basata su eventi della vita reale, la serie limitata racconterà la storia di una ragazza sfuggita a un culto satanico. Ora che la serie è in post-produzione, ci aspettiamo Diavolo nell’Ohio atterrare nel 2022. Ecco cosa sappiamo finora.

Autore Daria Polatin servirà come showrunner e capo sceneggiatore della serie limitata. Polatin ha già lavorato a progetti come Jack Ryan di Tom Clancy, Castle Rock, Condor e altri. Lo spettacolo sarà diretto dai registi John Fawcett (Orfano nero), Brad Anderson (Titani), Leslie Hope (Perso nello spazio) e Steve Adelson (12 scimmie).

di Netflix Diavolo nell’Ohio sarà prodotto da Polatin insieme a Rachel Miller di Haven Entertainment (Crash Pad, tutte le estati finiscono). Ecco tutto il resto che sappiamo Diavolo nell’Ohio:

Qual è la trama? Diavolo nell’Ohio?

di Netflix Diavolo nell’Ohio sarà basato sull’omonimo romanzo del 2017 dell’autrice Daria Polatin. È basato su una storia vera e Polatin ne scrisse originariamente una versione come pilota televisivo, quindi questa serie limitata chiude il cerchio in un certo senso. Polatin ha commentato questo in un’intervista a Book Room Reviews:

Mi interessava scrivere di cosa succede alle persone quando sono state in comunità isolate e ho scritto un pilota televisivo su una setta. Poi, quando ho sentito la vera storia di un’adolescente che è scappata da una setta satanica e si è trasferita dalla famiglia del suo psichiatra, ho dovuto raccontarla. Un romanzo sembrava un modo eccitante per scrivere quella storia e gli eventi veri sono diventati l’ispirazione per Mae, Jules e la famiglia Mathis. Devil in Ohio esplora la lotta senza tempo tra il bene e il male e la forza necessaria per superare le avversità del tuo passato.

Ecco la sinossi della storia di Diavolo nell’Ohio come visto sul sito ufficiale di Polatin:

Quando la quindicenne Jules Mathis torna a casa da scuola e trova una strana ragazza seduta nella sua cucina, sua madre psichiatra rivela che Mae è una delle sue pazienti in ospedale e starà con la loro famiglia per alcuni giorni. Ma presto Mae indossa i vestiti di Jules, dorme nella sua camera da letto, la allontana dalla sua posizione sul giornale della scuola e flirta con la cotta di Jules. E Mae non ha intenzione di andarsene. Poi le cose si fanno strane. Jules si imbatte in una Mae semi-vestita, sbalordito nel vedere: un pentagramma scolpito nella schiena di Mae. Jules mette insieme gli indizi e scopre che Mae è una sopravvissuta allo strano culto che è radicato in una città vicina. E il culto non si fermerà davanti a nulla per riavere Mae.

Alla domanda sui dettagli delle origini della storia, Polatin ha risposto:

Il libro è basato su una storia vera, di cui terrò nascosto lo sfondo, ma molto di ciò che accade nel libro è effettivamente accaduto. Ho preso una licenza artistica per riempire gli spazi vuoti e dare corpo alla storia in un modo che funzionasse per un libro.

Chi è coinvolto Diavolo nell’Ohio?

Sarà la protagonista di Devil in Ohio di Netflix Emily Deschanel che è meglio conosciuta per il suo ruolo di Temperance Brennan in Ossa così come Angela in Il regno degli animali. Deschanel interpreta Suzanne, insieme a Sam Jaeger come Pietro, Gerardo Celasco nel ruolo del detective Lopez, Madeleine Artù come Mae, Xaria Dotson come Giulio, Alisha Newton come Elena, e Naomi Tan come Dani.

Sono stati annunciati altri membri del cast che appariranno in tutti gli otto episodi della serie;

Stacey Farber come Gina

come Gina Tahmoh Penikett come Malachia

come Malachia Samantha Ferris come Roda

come Roda Keenan Tracey come Noè

come Noè Bradley Stryker nel ruolo dello sceriffo Wilkins

nel ruolo dello sceriffo Wilkins Ty Wood come Teddy

come Teddy Djouliet Amara come Tatiana

come Tatiana Marci T. House come Adele

come Adele Jason Sakaki come Isacco

come Isacco Evan Ellison nel ruolo di Sebastian

In quanti episodi ci saranno Diavolo nell’Ohio?

The Wrap conferma che Netflix è Diavolo nell’Ohio sarà composto da otto episodi da 45 minuti.

Qual è lo stato di produzione di Diavolo nell’Ohio?

Stato di produzione ufficiale: post-produzione (ultimo aggiornamento: 05/11/2022)

Produzione per Netflix Diavolo nell’Ohio sono iniziate l’8 settembre 2021 e si sono concluse entro il 7 dicembre 2021. Le riprese si sono svolte a Vancouver, in Canada, secondo il numero 1251 di Production Weekly.

A cosa serve la data di uscita di Netflix Diavolo nell’Ohio?

Con la serie da diversi mesi in post-produzione, possiamo aspettarci che Netflix faccia un annuncio ad un certo punto nel prossimo futuro.

È nostra aspettativa che vedremo il rilascio di Diavolo nell’Ohio ad un certo punto nella seconda metà del 2022.

Non vedi l’ora dell’uscita di Devil in Ohio su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!