Emily a Parigi ha il triangolo amoroso perfetto su Netflix con Emily, Gabriel e Alfie

I triangoli amorosi non sono un nuovo tropo in televisione, e soprattutto non su Netflix. Alcuni dei migliori programmi Netflix, tra cui fiume vergine e Io non ho mai, hanno incentrato la loro serie su un avvincente triangolo amoroso. Di recente, Emilia a Parigi ha perfezionato l’arte di una storia d’amore disordinata.

Nella prima stagione della serie commedia romantica nominata agli Emmy, Emily Cooper si trasferisce a Parigi da Chicago per un’opportunità di lavoro. Naturalmente, si imbatte in molto di più degli alti e bassi professionali mentre la sua vita personale ha i suoi nuovi inizi.

Emilia a Parigi scopre per la prima volta che Emily va d’accordo con il suo vicino chef rubacuori, Gabriel, che la porta nel primo triangolo amoroso dello show con la sua ragazza – e la nuova amica di Emily – Camille. Diciamo solo che questo particolare triangolo amoroso non va bene per Emily.

La seconda stagione fa esplodere il triangolo amoroso iniziale nel modo più disordinato, ma Emilia a Parigi la stagione 2 ha anche introdotto un nuovo triangolo amoroso molto più gestibile tra Emily, Gabriel e il compagno di classe francese di Emily, Alfie.

Emily a Parigi ha il miglior triangolo amoroso

Ciò che rende l’attuale triangolazione nella vita amorosa di Emily così avvincente è che lei ha due opzioni incredibili e possiamo fare il tifo per entrambe. La chimica tra non solo gli attori, ma anche i personaggi ci permette di visualizzare Emily che ha una relazione con entrambi.

Ovviamente, le cose sono sempre state e continueranno ad essere un po’ più disordinate tra Emily e Gabriel a causa di Camille, ma grazie alla fantasia romantica, non puoi fare a meno di fare il tifo per Emily per ottenere finalmente il ragazzo dei suoi sogni, che è anche struggente via per lei.

Ma c’è anche Alfie. La coppia si è inizialmente scontrata nella loro classe di francese, ma conoscendosi, la loro connessione è cresciuta. Il futuro di Alfie con Emily viene messo in discussione alla fine della seconda stagione, anche se la loro storia d’amore non sembra ancora finita.

Potresti essere il Team Gabriel, il Team Alfie o il Team Emily (forse non ti piacciono nessuno dei due ragazzi, e anche questo va bene!), ma questo triangolo amoroso ha delle vere poste in gioco che non vediamo l’ora di continuare a vedere svolgersi Emilia a Parigi stagione 3 e stagione 4.

Chi pensi sia più adatto per Emily? Condividi i tuoi pensieri nei commenti e dicci anche i tuoi triangoli amorosi Netflix preferiti.

Orologio Emilia a Parigi stagioni 1 e 2 su Netflix.